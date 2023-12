© Foto: picture alliance / NDZ/STAR MAX/IPx | NDZ/STAR MAX/IPx



Die Rallye bei US-Aktien zeigt Ermüdungserscheinungen. Nach Ansicht der Citi-Strategen sollten Anleger bei Kursrückgängen nachkaufen.19 von 24 Branchen seien derzeit überkauft oder befinden sich in der Nähe von überkauften Niveaus, so ein Team um Scott Chronert in einer Mitteilung. "Die Botschaft lautet: Erwarten Sie Rückschläge und kaufen Sie nach", zitiert Bloomberg die Strategen. Die Rallye an den US-Aktienmärkten seit Ende Oktober hat sich aufgrund des Optimismus, dass die US-Notenbank im nächsten Jahr die Zinssätze senken wird, aufgeheizt. Laut Relative-Strength-Index (RSI) war der S&P 500 so überkauft wie seit 2020 nicht mehr. Nach dem Einbruch des S&P 500, des Nasdaq 100 und des …