Wolfsburg (ots) -- Genusskultur gekürt - siebenmal Gold und dreimal Silber bei der Bioland-Brotprüfung- Prämierung als eine der besten Bäckereien Deutschlands vom "Feinschmecker"-MagazinBei der Bioland-Brotprüfung 2023 gab es mehrfach die Bestnote "Gold" für die Biobäckerei "Das Brot." in der Autostadt in Wolfsburg. Deutschlands führender Verband für ökologische Landwirtschaft hat sieben Broten der Manufaktur "Das Brot." die höchste Auszeichnung verliehen: Der Käse-Kürbis-Ring, der Würzige Wolfsburger, das Dreinkornbrot, das Violetta-Brot, das Dinkelhaselbrot, das Baguette sowie das Krustenbrot wurden mit Gold dekoriert. Mit Silber wurden die Brote Korn an Korn, Dinkel-Grünkern und das Hafervollkornbrot prämiert. Darüber hinaus wurde "Das Brot" vom Magazin "Feinschmecker" unter die besten 500 Bäckereien in Deutschland gewählt.Ronny Lexa, Direktor der Autostadt Restaurants: "Die Prämierung bestätigt unseren hohen Qualitätsanspruch und honoriert das handwerkliche Können des gesamten Teams. Wir sind sehr stolz auf die Gold- und Silberauszeichnungen."Alle Backwaren der Wolfsburger Brotmanufaktur werden in Bioqualität hergestellt. Das abwechslungsreiche Angebot aus Spezialbroten und Standardprodukten sowie das gesamte Sortiment an Backwaren ist täglich von 7:30 Uhr bis 18 Uhr in der Biobäckerei "Das Brot." erhältlich.Auch an den Feiertagen bietet "Das Brot." frische Backwaren anDie Biobäckerei ist am Sonntag, den 24. Dezember 2023 von 8 Uhr bis 11 Uhr, an den Weihnachtsfeiertagen am 25. und 26. Dezember von 7:30 Uhr bis 18 Uhr, an Silvester von 8 Uhr bis 11 Uhr sowie am 1. Januar von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Alle Informationen finden Interessierte auch unter www.autostadt.de.