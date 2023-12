© Foto: Unsplash



Apple war in diesem Jahr die erste Aktie, die eine Marktkapitalisierung von drei Billionen US-Dollar erreichte. Laut Wedbush könnte der iPhone-Hersteller 2024 die vier-Billionen-US-Dollar-Marke erreichen. Das am höchsten bewertete Unternehmen der USA schloss am 20. August 2020 erstmals mit einem Marktwert von über zwei Billionen US-Dollar. 719 Handelstage später, am 30. Juni 2023, erreichte die Aktie dann eine Marktkapitalisierung von drei Billionen US-Dollar. Apple hatte jedoch Mühe, diesen Meilenstein zu halten, da Analysten Bedenken hinsichtlich der iPhone-Nachfrage äußerten. Die Inflation blieb hoch und der Wettbewerb mit preiswerteren chinesischen Smartphones hielt an. Am 5. Dezember …