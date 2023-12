Der X-37B, ein geheimnisumwobener Raumgleiter des US-Militärs, steht kurz vor seinem siebten Einsatz im All. Offiziell zum Testen neuer Weltraumtechnologien eingesetzt, bleibt der wahre Zweck dieser Missionen von öffentlichem Interesse und Spekulationen umgeben. In der Nacht vom 28. auf den 29. Dezember plant SpaceX, eine neue Ladung mit der Falcon Heavy in die Erdumlaufbahn zu bringen. Dabei geht es um den nächsten Einsatz des X-37B, einem Raumgleiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...