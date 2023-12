Das Programm verfolgt das Ziel, durch die Kombination der Forschungsplattform von Exscientia mit der führenden Entwicklungskompetenz von Sanofi ein potenziell erstklassiges Molekül zu entwickeln

Exscientia kann zusätzlich zu der bestehenden Vereinbarung weitere Vorabzahlungen erhalten und Meilensteine in der Forschungsphase erreichen

Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) gab heute die Erweiterung der bestehenden Zusammenarbeit mit Sanofi um ein neues Programm im Forschungsstadium bekannt, das durch Exscientia identifiziert und anfänglich weiterentwickelt wurde. Im Rahmen dieses Programms hat Exscientia eine neuartige Leitwirkstoffserie mit einem potenziellen Best-in-Class-Profil entwickelt und erste Daten vorgelegt, die eine gute Potenz und Selektivität gegenüber dem Zielmolekül sowie differenzierte molekulare Eigenschaften zeigen.

"Sanofi hat ein im Forschungsstadium befindliches Programm von Exscientia in die Zusammenarbeit aufgenommen, was die Stärken unserer KI-gestützten Plattform zur Lösung komplexer Probleme in der Arzneimittelforschung unterstreicht", sagte Professor Andrew Hopkins FRS FMedSci, Gründer und Chief Executive Officer von Exscientia. "Der Ausbau unserer Zusammenarbeit ist Ausdruck unserer starken Beziehung zu Sanofi und unserer gemeinsamen Vision einer KI-gestützten Arzneimittelforschung. Wir wollen auch im Jahr 2024 weiter mit Partnern zusammenarbeiten, um unsere Plattform in verschiedenen Therapiebereichen einzusetzen. Gleichzeitig werden wir den Schwerpunkt unserer internen Pipeline auf hochwertige Ziele in der Onkologie legen."

Laut den Bedingungen der ergänzten Vereinbarung hat Exscientia Anspruch auf bis zu 45 Millionen an Vorauszahlungen und präklinischen Meilensteinzahlungen. Zudem hat Exscientia Anspruch auf zusätzliche entwicklungs-, zulassungs- und umsatzbasierte Meilensteinzahlungen in Höhe von über 300 Millionen und gestaffelte Lizenzgebühren auf Produktverkäufe im hohen einstelligen bis mittleren zehnstelligen Bereich, wie in der ursprünglichen Kooperationsvereinbarung beschrieben. Die Vorauszahlungen werden voraussichtlich im ersten Quartal 2024 in den Ergebnissen von Exscientia als Mittelzuflüsse aus Kooperationen verbucht und über die Laufzeit der Vereinbarung als Umsatz ausgewiesen.

Über Exscientia

Exscientia ist ein Pharmaunternehmen für Präzisionsmedizin, das sich der Entdeckung, dem Design und der Entwicklung der bestmöglichen Medikamente auf die schnellste und effektivste Weise mit Hilfe von KI widmet. Exscientia hat die erste funktionale Plattform für Präzisionsonkologie entwickelt, die in einer prospektiven klinischen Interventionsstudie erfolgreiche Orientierungshilfe bei der Behandlungswahl und bessere Ergebnisse für die Patienten bietet. Auch bringt sie mit Hilfe von KI entwickelte niedermolekulare Verbindungen bis zur klinischen Entwicklung voran. Unsere interne Pipeline richtet ihren Fokus auf die Nutzung unserer präzisionsmedizinischen Plattform in der Onkologie, während unsere Partner-Pipeline unseren Ansatz auf andere Therapiegebiete ausdehnt. Wir sind davon überzeugt, dass mit unserem neuen Ansatz zur Schaffung von Arzneimitteln die besten Ideen der Wissenschaft schnell in die besten Medikamente für Patienten umgesetzt werden können.

Besuchen Sie uns unter www.exscientia.ai oder folgen Sie uns auf Twitter @exscientiaAI.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, auch im Hinblick auf den Fortschritt der Entdeckung und Entwicklung von Molekülkandidaten. Sämtliche Aussagen, die die Ziele, Pläne, Erwartungen, Prognosen, Absichten oder Überzeugungen von Exscientia beschreiben, sind zukunftsgerichtete Aussagen und sollten als risikobehaftete Aussagen verstanden werden. Derartige Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich derjenigen, die sich auf den Prozess der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Produktkandidaten beziehen, die sicher und wirksam für den Einsatz als Therapeutika beim Menschen sind, sowie auf das Bestreben, ein Geschäftsfeld rund um solche Produktkandidaten aufzubauen. Angesichts dieser Risiken und Ungewissheiten sowie anderer Risiken und Ungewissheiten, die im Abschnitt Risikofaktoren und anderen Abschnitten des Jahresberichts von Exscientia auf Formblatt 20-F beschrieben sind, der am 23. März 2022 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde (Aktenzeichen Nr. 001-40850) und anderen Unterlagen, die Exscientia von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht (abrufbar unter https://www.sec.gov/), besteht die Möglichkeit, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten Ereignisse und Umstände nicht eintreten und dass die tatsächlichen Ergebnisse von Exscientia sich erheblich und nachteilig von den in diesen Aussagen erwarteten oder implizierten Ergebnissen unterscheiden. Obgleich die zukunftsgerichteten Aussagen von Exscientia das auf Treu und Glauben beruhende Urteil des Managements widerspiegeln, basieren diese Aussagen nur auf den dem Unternehmen derzeit bekannten Fakten und Faktoren. Aus diesem Grund sollten Sie sich nicht in vollem Umfang auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231221340978/de/

Contacts:

Investor Relations:

Sara Sherman

investors@exscientia.ai

Medien:

Oliver Stohlmann

media@exscientia.ai