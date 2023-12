© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Rebecca Blackwell



Die Krypto-Szene wartet auf den Bitcoin-Spot-ETF. Marktteilnehmer erhoffen sich dadurch einen weiteren Zustrom von Anlegern und institutionellem Kapital.Die Genehmigung eines Bitcoin-Spot-ETF könnte eine enorme aufgestaute Nachfrage nach der Kryptowährung auslösen und die Voraussetzungen für einen dramatischen Preisanstieg im Jahr 2024 schaffen, so Michael Saylor, CEO von MicroStrategy. In einem Interview mit Bloomberg argumentierte Saylor, dass ein Bitcoin-ETF den Mainstream-Investoren den ersten "konformen Kanal mit hoher Bandbreite" bieten würde, um in Bitcoin zu investieren. Dies könnte eine "Zwei- bis Zehnfache Steigerung der Nachfrage" bewirken. Gleichzeitig wird sich das …