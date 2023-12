Hannover (ots) -Unternehmer stehen in der Regel unter enormen Druck, was sich besonders in einer Welt, in der die Konkurrenz immer weiter wächst, auch in einem gesteigerten Leistungsdruck bemerkbar macht. Valentin Haas ist approbierter Psychologischer Psychotherapeut und Business-Coach und unterstützt Unternehmer dabei, ihre emotionalen Herausforderungen zu meistern und ihre Handlungsfähigkeit langfristig zu stärken. Durch die Anwendung von wissenschaftlich fundierten Methoden zeigt er Unternehmern, wie sie ihr Selbstwertgefühl - ähnlich einem Muskel - trainieren und somit nachhaltig im Business-Kontext stärken können. Mehr darüber, wie dieser Ansatz in die Praxis umgesetzt werden kann, erfahren Sie hier.In der hektischen Welt des ständigen Leistungsdrucks und Konkurrenzkampfes kämpfen viele Unternehmer mit Selbstzweifeln und einem strengen inneren Kritiker. Diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist eine Herausforderung, da typische Selbstwertfallen die mentale Stärke im Business deutlich blockieren können. Der Zweifel an sich selbst ist ein verbreitetes Phänomen und wirkt sich unterschiedlich auf den Business-Alltag aus, was bei einigen zu verfehlten Umsatzzielen und bei anderen zu mangelnder Wertschätzung oder Durchsetzungsfähigkeit führt. "Ein geringer Selbstwert kann sich extrem negativ auf die Geschäftstätigkeit auswirken", betont der Business-Coach und erfahrene Business Coach für mentale Stärke, Valentin Haas. "Die Wissenschaft und neurowissenschaftliche Forschung zeigt, dass solche Muster des Selbstzweifelns nicht angeboren, sondern im Laufe des Lebens durch Erfahrungen im zentralen Nervensystem geformt werden.""Diese mentalen Blockaden können aber mit professioneller Unterstützung überwunden werden", führt er weiter aus. Durch Erkenntnisse aus der Hirnforschung verstehen wir heute, dass unser Selbstwertgefühl trainierbar ist, ähnlich einem Muskel. Valentin Haas nutzt wissenschaftlich fundierte Methoden, um Unternehmern bei der Überwindung ihrer emotionalen Herausforderungen zu helfen und sie mental zu stärken. In seinen Coachings, die auf einem Zusammenspiel von Wissenschaft, Leichtigkeit und Gelassenheit basieren, legt er Wert darauf, die Handlungsfähigkeit und die mentale Stärke seiner Klienten zu fördern. In seinem Coaching-Ansatz bietet er Lösungen, wie High-Performer ihren Selbstwert steigern und dadurch ihre berufliche und persönliche Leistungsfähigkeit optimieren können.Tipp 1: Selbstwertfallen erkennen und das zentrale Nervensystem entlastenDen eigenen Selbstwert zu steigern, beginnt mit dem Erkennen von eigenen Selbstwertfallen. Typische Selbstwertfallen sind das ständige Bestreben, gut zu sein und von anderen Anerkennung zu erhalten, gepaart mit geringer Fehlertoleranz.Diese können das zentrale Nervensystem belasten, was oft zu Stressreaktionen führt: Eine erhöhte Produktion von Stresshormonen wie Cortisol, die Angstgefühle, Übererregung und auf lange Sicht Erschöpfung verursachen können, ist die Folge. Bei anhaltendem Stress können sich auch Gedächtnis, Konzentration und andere kognitive Funktionen verschlechtern. Ein niedriger Selbstwert führt oft dazu, dass man äußere Bestätigung sucht, um innere Selbstwertzweifel zu kaschieren. Für Unternehmer, die unter Druck stehen, ist es entscheidend, ihre persönlichen Fallen zu erkennen und zu verstehen, um ihre Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten und zu steigern.Tipp 2: Die Kraft von Zielsetzung und Verantwortung verstehenZur Entwicklung eines starken Selbstwertgefühls ist es entscheidend, persönliche Ziele bewusst zu setzen und proaktiv Entscheidungen für den eigenen Lebensweg zu treffen. Ein Unternehmer, der eine innovative Strategie verfolgt, muss das Ergebnis seiner Handlungen verantworten, unabhängig davon, ob es sich um einen Erfolg oder eine lehrreiche Erfahrung handelt. Aktuelle Erkenntnisse in der Neurowissenschaft und Psychologie zeigen, dass mentale Herausforderungen und Lernen positive Auswirkungen auf das Gehirn und das Verhalten haben. Die bewusste Entscheidungsfindung und Verantwortungsübernahme fördern kognitive Fähigkeiten wie Problemlösung, Kreativität und kritisches Denken - Schlüsselkompetenzen, die in einem dynamischen Umfeld für den Erfolg essentiell sind.Tipp 3: Die Selbstbehauptung trainieren: Mutig Herausforderungen begegnen und Angstsituationen meisternDer Schlüssel zum Erfolg liegt darin, Fehler als Lernchancen zu sehen und konstruktiv damit umzugehen. Perfektionismus resultiert oft aus Angst vor Fehlern, während echte Exzellenz aus Leidenschaft entsteht, nicht aus Angst. Selbstvertrauen im Berufsleben wird durch das Überwinden von Herausforderungen aufgebaut. Es ist daher sinnvoll, gezielt Situationen aufzusuchen, die normalerweise Angst auslösen. Diese könnten das Halten von öffentlichen Reden, das Treffen großer Entscheidungen oder Verhandlungen mit Kunden und Investoren umfassen. Durch das wiederholte Aufsuchen solcher Situationen können Ängste abgebaut und ein gestärkter Selbstwert entwickelt werden.Es ist wichtig zu erkennen, dass Selbstzweifel oft nicht allein in Eigenregie aufgelöst werden können, besonders wenn sie aus tiefen, unbewussten Blockaden im Unterbewusstsein stammen. Deshalb ist es empfehlenswert, sich an einen neutralen Experten zu wenden, der mit wissenschaftlich fundierten Methoden unterstützt, diese Blockaden zu identifizieren und zu überwinden. Dieser Ansatz hilft Unternehmern nicht nur, ihre berufliche Zufriedenheit nachhaltig zu steigern, sondern stärkt auch ihr Selbstwertgefühl, was positive Auswirkungen auf ihre Lebensqualität hat.Kämpfen Sie mit Selbstzweifeln, die Sie daran hindern, Ihre Geschäftsziele zu erreichen? Nutzen Sie die Gelegenheit und kontaktieren Sie Valentin Haas für ein gezieltes Selbstwerttraining. 