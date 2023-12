TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Israel lehnt eine Verwaltung des Gazastreifens nach einem Ende des Krieges durch die Palästinenserbehörde im Westjordanland in ihrem jetzigen Zustand ab. Alle Welt wolle das, aber das sei unmöglich, solange die Palästinensische Autonomiebehörde die Menschen anstachele, Israelis zu hassen, und die Kinder dazu erziehe, Israelis zu töten, sagte ein ranghoher Vertreter der israelischen Regierung am Donnerstag.

Israel wolle nach dem Ende der Kämpfe eine neue zivile Führung im Gazastreifen. Diese müsse unter der Leitung von Menschen stehen, die vernünftig und nicht hasserfüllt seien und sich für die Zukunft der Bevölkerung in dem Küstenstreifen einsetzten, sagte der Sprecher. Bis dahin sei es noch ein weiter Weg, aber Israel hoffe, dass es mit Hilfe moderater arabischer Staaten und der USA sowie anderer westlicher Partner Israels möglich sein werde.

Die USA als Israels wichtigster Verbündeter sehen hingegen die im Gegensatz zur islamistischen Hamas eher moderate Autonomiebehörde von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas für die Zeit nach dem Krieg in einer zentralen Rolle. Aber auch die US-Regierung mahnt eine Reform der Behörde an, hatte Washingtons Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan vergangene Woche bei einem Besuch in Israel klar gemacht. "Was ich sagen möchte, ist, dass (...) die Palästinensische Autonomiebehörde umgestaltet und wiederbelebt werden muss, dass ihre Art zu regieren, das palästinensische Volk zu vertreten, aktualisiert werden muss", sagte Sullivan.

Der bereits seit 18 Jahren amtierende Abbas ist bei den Palästinensern sehr unbeliebt. 88 Prozent der Befragten sprachen sich bei einer Umfrage kürzlich für seinen Rücktritt aus. Zugleich wurde mehr als eine Verdreifachung der Zustimmung zur Hamas im Westjordanland seit Beginn des Gaza-Krieges am 7. Oktober festgestellt. Sollte die Palästinenserbehörde mit Hilfe Israels die Kontrolle im Gazastreifen wieder übernehmen, wäre das für viele Palästinenser ein Affront. Die Hamas hatte die Behörde 2007 gewaltsam aus dem Küstenstreifen vertrieben./ro/DP/jha