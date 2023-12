Dogecoin legt um 6 % zu, während Meme Kombat auf über 4 Millionen Dollar steigt

Die Stimmung am Kryptomarkt könnte kaum besser sein. Bitcoin notiert nahe an der 44.000 Dollar Marke und wenn man sich die größten 100 Coins nach Marktkapitalisierung anschaut, findet man in den letzten Wochen fast überall Gewinne. Auch Meme Coins erleben aktuell wieder einen Aufschwung, nachdem die Rallye anfangs an ihnen vorbeigezogen ist. Während DOGE noch lange in diesem Jahr Verluste eingebracht hat, obwohl Bitcoin und Co. bereits gestiegen sind, ist der größte Meme Coin überhaupt inzwischen auch in die Gewinnzone gekommen. Auch BONK und Shiba Inu legen zu. Währenddessen steigt auch der neue Meme Kombat ($MK) Token im Presale auf über 4 Millionen Dollar.

DOGE steigt um 6 %

Kurssprünge um 6 % und mehr sind inzwischen keine Seltenheit mehr. Die Stimmung am Markt ist extrem bullisch, sodass man auch immer wieder Anstiege im zweistelligen Prozentbereich bei den Top 20 Coins beobachten kann. Bei Dogecoin ist das allerdings nicht so oft der Fall. Mit dem jüngsten Anstieg auf 0,09696 Dollar beläuft sich die Year to Date-Rendite auf rund 37 %. Andere Top Coins haben ihren Wert heuer bereits vervielfacht.

(DOGE Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Auf Wochensicht liegt DOGE damit zwar immer noch leicht im Minus, wer aber heute vor einem Monat eingestiegen ist, hat mit einem Plus von mehr als 25 % den Großteil der Rendite, den DOGE heuer erwirtschaftet hat, einfangen können. Für diejenigen, die seit dem Allzeithoch dabei sind, dürfte das trotzdem nur ein schwacher Trost sein. Derzeit notiert der Meme Coin noch immer 86 % unter seinem Allzeithoch. Ob sich daran nochmal etwas ändert, ist fraglich.

Sicher kann DOGE immer wieder nochmal pumpen und der eine oder andere Tweet von Elon Musk könnte vielleicht sogar nochmal dafür sorgen, dass sich der Kurs verdoppelt. Auch wenn der Lieblingscoin des Milliardärs in die Plattform X integriert wird, kann es nochmal zu einem Anstieg kommen, aber ob das Allzeithoch tatsächlich nochmal getoppt werden kann, ist fraglich. Dafür stehen die Chancen bei allen anderen Coins in den Top 10 deutlich besser. Auch bei Meme Kombat ($MK) dürften die besten Tage erst noch bevorstehen, während das bei DOGE zu bezweifeln ist.

Jetzt mehr über Meme Kombat erfahren.

DOGE tritt bald in der Meme Kombat Arena an

Mit Meme Kombat ($MK) kommt eine Battle-Arena, in der die Figuren der beliebtesten Meme Coins gegeneinander antreten können. Wer sich fragt, wie ein Kampf zwischen DOGE, SHIB und BONK ausgehen würde, wird in der Meme Kombat Arena schon bald eine Antwort auf diese Frage finden. Künstliche Intelligenz haucht den Charakteren Leben ein und lässt diese in spannenden Kämpfen gegeneinander antreten. Das hat den großen Vorteil, dass die Communities der erfolgreichsten Meme Coins hier zusammenkommen, wodurch Meme Kombat schnell an Popularität gewinnt. Das zeichnet sich auch schon jetzt ab, da der X-Account bereits über 10.000 Follower aufgebaut hat, lange bevor der erste Kampf überhaupt begonnen hat.

MAJOR MILESTONE



We reached $4 million raised in the $MK presale



Congratulations fighters! pic.twitter.com/qkHtTP7z9F - Meme Kombat (@Meme_Kombat) December 21, 2023

Da unter den unterschiedlichsten Communities schon lange diskutiert wird, welcher Meme Coin der beste ist und jeder hier nur schwer von seiner Meinung abzubringen ist, kann diese Frage schon bald ein für alle Mal auf der Meme Kombat Plattform geklärt werden. Aktuell befindet sich der $MK-Token, der in die Battle Arena integriert ist, in der Vorverkaufsphase, wobei Investoren, die vom Konzept überzeugt sind, bereits Token im Wert von über 4,1 Millionen Dollar gekauft haben. Das macht schnell deutlich, dass die Plattform das Potenzial hat, viral zu gehen.

Hier geht's zur Meme Kombat Website.

(Meme Kombat Website - Quelle: memekombat.io)

Während des Vorverkaufs können Anleger den $MK-Token noch zum günstigen Fixpreis kaufen, der bis zum Listing an den Kryptobörsen noch mehrfach angehoben wird, wodurch sich für frühe Käufer bereits ein Buchgewinn ergibt. Das Timing der ersten Battle-Saison ist ideal gewählt, um den Kurs nach dem Presale in die Höhe zu treiben, da die erste Saison, in der DOGE, PEPE und viele weitere gegeneinander antreten, direkt nach dem Vorverkauf startet. Dadurch kann die Bekanntheit der Plattform und die Nachfrage nach $MK-Token direkt nach dem Listing sprunghaft ansteigen, was zu einer Kursexplosion führen kann.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $MK im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.