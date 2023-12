Die Nachteile der Bitcoin ETFs - Darüber spricht niemand!

Es soll die größte Errungenschaft sein, die Bitcoin und der gesamte digitale Währungsmarkt seit seinem Bestehen erreicht hat. Die Auswirkungen auf den Kurs sollen so stark sein, dass man es bisher noch nicht einmal erahnen kann und sämtliche Prognosen noch immer zu tief angesetzt sind. Bitcoin ETFs sollen die Coins für alle zugänglich machen und eine Rallye auslösen, wie sie bisher noch nie zu beobachten war. Allerdings gibt es selten Fälle, in denen Licht nicht auch irgendwo Schatten wirft. Die Vorteile, die Anleger, die bereits investiert sind, sehen, gehen auch mit Nachteilen einher. Wird das gesamte Kryptokonzept dadurch gefährdet?

Bitcoin in den Händen der Wall Street

Bitcoin hat die Lösung sein sollen auf die Probleme, die das derzeitige Finanzsystem mit sich bringt. Keine Banken, die den Wert oder die Bestände regulieren, keine dritte Partei, die mitverdient, wenn man eine Transaktion durchführt. Bitcoin hat ein Stück Freiheit sein sollen. Dabei wussten technisch versierte Anleger schon lange "Not your Keys, not your Coins." - was so viel bedeutet wie, wenn die Coins nicht in deiner eigenen Wallet sind, in der nur du Zugriff hast, gehören sie dir auch nicht. Dieser Spruch hat sich in den letzten Jahren schon oft bewahrheitet. Wer seine Coins zum Beispiel im letzten Jahr auf der Kryptobörse FTX gehalten hat, musste auf die harte Tour erfahren, dass man dann eben die Kontrolle verliert, wenn die Exchange insolvent geht.

Zwar werden BlackRock und die anderen Unternehmen, die die ETFs auf den Markt bringen wollen, nicht so schnell insolvent sein, aber das Problem ist dasselbe. Brauche ich eine dritte zentrale Partei, um auf meine Coins zuzugreifen, wird das ganze Konzept der Kryptowährungen ad absurdum geführt.

Die Idee war es, Banken und Regierungen nicht die Macht zu geben, Konten einzufrieren, hohe Gebühren zu verlangen und den Preis nach belieben zu steuern. Wenn der größte Vermögensverwalter der Welt in das Geschäft einsteigt und Bitcoin an der Wall Street ankommt, passiert allerdings genau das. Der Einfluss, den diese Unternehmen auf den Markt haben, steuert den Preis und auch die zentrale Partei, die am Handel verdient, ist dadurch wieder gegeben. Solange der Kurs dadurch steigt, scheint das aber allen Krypto-Enthusiasten egal zu sein.

Dass Unternehmen wie BlackRock anfangen könnten, im großen Stil Bitcoin zu kaufen, begeistert plötzlich alle, die noch vor kurzem davon gesprochen haben, dass Bitcoin die Währung der kleinen Leute ist, die sich nicht durch die Wall Street beeinflussen lassen. Dass dadurch das Angebot weiter verknappt wird, wenn die Größen der Finanzwelt im großen Stil einsteigen und die Währung noch mehr zentralisiert wird, wie man das auch schon am Mining-Markt beobachten kann, spielt keine Rolle.

Es gibt aber auch noch Stimmen, die die zunehmende Zentralisierung von Bitcoin hinterfragen und sich Lösungen dafür überlegen. Ein innovatives Projekt, das dazu beitragen könnte, zumindest das Schürfen neuer Bitcoin wieder in die Hände der Kleinanleger zu legen, ist Bitcoin Minetrix ($BTCMTX).

Bitcoin Minetrix macht den Mining-Markt wieder für alle zugänglich

Der Trend zur Zentralisierung von Bitcoin beginnt bereits beim Mining. Während es noch vor wenigen Jahren möglich war, mit einem einfachen Laptop Bitcoin zu minen, hat sich das Schürfen des digitalen Goldes inzwischen zu einer milliardenschweren Industrie entwickelt, die für die meisten unrentabel ist aufgrund der hohen Kosten für Hardware und Strom sowie der intensiven Wettbewerbssituation. Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) könnte bald eine Lösung bieten, indem das Projekt auch Einzelpersonen die Möglichkeit gibt, Bitcoin zu minen, was auch zu einer gerechteren Verteilung der Coins und zur Dezentralisierung der Hash Power führen könnte.

(Bitcoin Minetrix Erklärung - Quelle: Bitcoin Minetrix)

Die Lösung liegt im Cloud Mining, bei dem die Rechenleistung gemietet und die Belohnungen an den Mieter weitergegeben werden. Allerdings ist Cloud Mining oft riskant, da viele Anbieter keine Belohnungen auszahlen oder Kunden mit komplexen Verträgen binden. Bitcoin Minetrix bietet eine Alternative, indem es einen neuartigen Stake to Mine-Ansatz nutzt.

Investoren zahlen ihre $BTCMTX-Token in einen Staking Pool ein und erhalten Bitcoin Cloud Mining Credits als Belohnung. Das Projekt nutzt Smart Contracts auf der Ethereum Blockchain für die automatische Verteilung des Mining-Guthabens, was das Betrugsrisiko minimiert.

(Stake to Mine Dashboard Preview - Quelle: Bitcoin Minetrix)

Das Konzept, Bitcoin wieder in die Hände der "kleinen Leute" zu legen, hat viele Investoren überzeugt. Inzwischen wurden $BTCMTX-Token im Wert von 5,7 Millionen Dollar im Presale verkauft, um das Projekt zu finanzieren, wovon die meisten auch bereits von den Käufern in den Staking Pool eingezahlt wurden, um eine Rendite zu erzielen. Im ersten Schritt erhalten Anleger, die ihre Token staken, zusätzliche $BTCMTX-Token als Belohnung, in weiterer Folge nach dem Presale dann die Mining Credits.

Experten sind der Meinung, dass das Projekt langfristig Erfolg haben kann, da Investoren so indirekt von steigenden Bitcoin-Preisen profitieren, indem sie selbst welche schürfen können. Einige Analysten prognostizieren sogar einen Kursanstieg von über 1.000 % nach der Notierung von $BTCMTX an den Kryptobörsen. Potenzielle Käufer haben derzeit noch die Möglichkeit, im Presale zu einem fixen Preis zu investieren, der noch mehrfach angehoben wird, woraus sich schon vor dem Handelsstart an den Exchanges ein Buchgewinn ergibt.

