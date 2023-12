Kürzlich wurde berichtet, dass der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus seine Unterstützung für die Freigabe von COVID-19-Impfstoff-Patenten für Diagnose und Therapien zurückzieht. Deshalb ruft die AIDS Healthcare Foundation Dr. Tedros auf, die Position der WHO zu bekräftigen, dass Länder das Recht haben, den Schutz des geistigen Eigentums während Pandemien und sonstiger globaler gesundheitlicher Notfallsituationen aufzuheben.

"Die Bemerkungen von Dr. Tedros sind nicht nur gefährlich und taktlos sie sind eine unerklärliche Rücknahme der Unterstützung für ein Aussetzen von Patenten in der Vergangenheit. Während der Ausbreitung von COVID-19 erlitten viele Länder einen Mangel an Impfstoffen und sonstigen Medikamenten, weil die reichen Länder und Impfstoffhersteller Impfstoffe und Technologien nicht mit dem Rest der Welt teilen wollten," sagte AHF President Michael Weinstein. "Wir fordern Dr. Tedros auf, das Richtige zu tun und seine Meinung zu bestätigen, dass Länder während globaler Krisen der öffentlichen Gesundheit das Recht haben sollten, geistiges Eigentum zu verletzen, um das Leben ihrer Einwohner zu retten. Dr. Tedros und die WHO sollten auf der Seite des menschlichen Lebens stehen und nicht auf der Seite von Big Pharma und der Superreichen."

Im Juni 2022 hatte die WTO einen Verzicht auf das geistige Eigentum für COVID-19-Impfstoff-Patente gebilligt. Seitdem haben Befürworter und zahlreiche Nationen die WTO gedrängt, den Verzicht auf Tests und Behandlungen gegen das neue Coronavirus auszudehnen. WTO-Mitgliedsstaaten verharren in einer Pattsituation.

Die AIDS Healthcare Foundation (AHF) ist eine globale Non-Profit-Organisation, die 1,9 Millionen Menschen in 45 Ländern in den USA, Afrika, Lateinamerika/der Karibik, Asien/Pazifik und Europa Medizin und Beratung zur Verfügung stellt. Derzeit sind wir weltweit der größte Non-Profit-Anbieter für HIV/AIDS-Versorgung. Auf dieser Website erfahren Sie mehr über die AHF: www.aidshealth.org, auf Facebook: www.facebook.com/aidshealth und folgen Sie uns auf Twitter: @aidshealthcare und Instagram: @aidshealthcare.

