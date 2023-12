DJ PTA-Adhoc: CLEEN Energy AG: Kapitalerhöhung gegen Sach- und Bareinlagen durchgeführt - Weitere Kapitalerhöhung geplant / Änderung der ISIN von AT0000A1PY49 auf AT0000A38M45

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Haag (pta/22.12.2023/01:00) - Mischkapitalerhöhung umgesetzt

Die außerordentliche Hauptversammlung der CLEEN Energy AG (die "Gesellschaft") vom 05.12.2023 beschloss zu Tagesordnungspunkt 3 die Erhöhung des herabgesetzten Grundkapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts um EUR 3.000.000 auf EUR 5.928.402 (die "Mischkapitalerhöhung"). Weiters wurde beschlossen, dass der Ausgabebetrag in Höhe von EUR 3.000.000 im Ausmaß von EUR 2.000.000 im Wege von Sacheinlagen und im Ausmaß von EUR 1.000.000 im Wege von Bareinlagen zu leisten ist.

Die Mischkapitalerhöhung wurde durchgeführt. Mit Wirksamkeit zum heutigen 22.12.2023 wurde die Mischkapitalerhöhung in das Firmenbuch eingetragen und das Grundkapital der Gesellschaft beträgt somit nunmehr EUR 5.928.402. In Folge der Durchführung der Mischkapitalerhöhung erhöhte sich das Grundkapital um rund 100%.

Weitere Kapitalerhöhung geplant

Um die im Rahmen der Mischkapitalerhöhung eingetretene Verwässerung der übrigen (nicht an der Mischkapitalerhöhung beteiligten) Aktionäre auszugleichen, soll nach Vorliegen eines von der Finanzmarktaufsicht gebilligten Kapitalmarktprospekts, voraussichtlich ab der zweiten Hälfte des Jänners 2024, eine ordentliche Barkapitalerhöhung (die "Barkapitalerhöhung") durchgeführt werden.

Entsprechend dem dazu ergangenen Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 05.12.2023 können im Rahmen der Barkapitalerhöhung bis zu 1.668.988 neue Aktien zu einem Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie ausgegeben werden. Das allfällige öffentliche Angebot von Aktien der Gesellschaft wird ausschließlich durch und auf Basis eines gemäß den Bestimmungen der Prospektverordnung zu erstellenden, von der FMA zu billigenden und zu veröffentlichenden Kapitalmarktprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu) erfolgen. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich angebotener Aktien der CLEEN Energy AG sollte nur auf Grundlage eines solchen Kapitalmarktprospektes erfolgen. Details zu dem allfälligen öffentlichen Angebot, wie insbesondere dessen Dauer und sonstige Konditionen, wird die Gesellschaft nach Billigung und Veröffentlichung des Kapitalmarktprospektes entsprechend den gesetzlichen Vorschriften bekannt geben.

Die Zulassung der Aktien aus der Mischkapitalerhöhung und von allenfalls im Rahmen der Barkapitalerhöhung ausgegebenen Aktien zum Amtlichen Handel der Wiener Börse soll auf Grundlage eines von der FMA zu billigenden Kapitalmarktprospektes voraussichtlich im ersten Quartal 2024 erfolgen.

Änderung auf der ISIN von AT0000A1PY49 auf AT0000A38M45

Im Zuge der bereits abgeschlossenen Durchführung der ebenfalls von der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 05.12.2023 beschlossen Kapitalherabsetzungen wurde die ISIN der Aktien der Gesellschaft geändert.

Die Aktien der Gesellschaft tragen nunmehr die ISIN AT0000A38M45 (anstatt bisher: AT0000A1PY49).

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung dient Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der CLEEN Energy AG dar. Ein öffentliches Angebot von Aktien der CLEEN Energy AG darf in Österreich nur nach Veröffentlichung eines gemäß den Bestimmungen der Prospektverordnung erstellten Prospekts erfolgen.

Sollte ein öffentliches Angebot in Österreich stattfinden, wird ein Prospekt gemäß den Bestimmungen der Prospektverordnung erstellt und nach Billigung durch die Finanzmarktaufsicht auf der Webseite der CLEEN Energy AG ( https://cleen-energy.com ) in der Rubrik Investoren - Kapitalmaßnahmen veröffentlicht. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich Aktien der CLEEN Energy AG sollte nur auf Grundlage eines solchen Kapitalmarktprospektes erfolgen.

Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt, in Gänze oder in Teilen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, bestimmt.

ISIN(s): AT0000A1PY49 (Aktie), AT0000A38M45 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

