ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Debatten in der Koalition:

"Auch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat nun wieder zum Alarm geblasen vor der "großen Gefahr der gesellschaftlichen Spaltung", die dann drohe, wenn Hilfen für die Ukraine zu Lasten von Hilfen für die Menschen hierzulande gingen. Das mag zum einen echter Besorgnis geschuldet sein, war zum anderen aber natürlich ein Kniff, um den Druck auf die Schuldenbremse zu erhöhen. (...) Die Spaltung droht damit derzeit vor allem an einer Stelle: mitten in der Koalition nämlich. Zum wiederholten Male seit der sogenannten Haushaltseinigung vor gerade mal einer Woche werden deren Ergebnisse kritisiert, in Frage gestellt und umgedeutet - und zwar von den Teilnehmern selbst. Gesellschaftliche Geschlossenheit ist tatsächlich eine tolle Sache. Eine ihrer ersten Voraussetzungen ist aber eine halbwegs geschlossene Regierung."/zz/DP/he