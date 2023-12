MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Ukraine/Wehrpflichtige:

"Die Menschen in der Ukraine stehen vor einer traurigen zweiten Kriegsweihnacht. Während Russlands Präsident Putin die grausamen Bombardements wieder aufnimmt, um die erschöpfte Zivilbevölkerung von der Wärmeversorgung abzuschneiden, versuchen die Soldaten in ihren Gräben zunehmend verzweifelt die Front zu halten. Und die Verbündeten im Westen? Die haben jetzt Anderes zu tun: Die USA stehen vor Wahlen. Und die deutsche Ampelregierung kämpft nur ums eigene Überleben. Ohne Munition und moderne Waffen aber werden auch die in den Westen geflohenen ukrainischen Männer, die Kiew jetzt richtigerweise zum Wehrdienst verpflichten will, das Blatt nicht wenden können. Doch sollte sich in der schlafwandelnden EU niemand Illusionen hingeben: Fällt die Ukraine, dann erleidet der Westen insgesamt eine strategische Niederlage mit unabsehbaren Folgen für die Stabilität unseres Kontinents und unser aller Sicherheit."/zz/DP/jha