STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Protesten der Landwirte:

"Mit Blick auf das Gemeinwohl rückt in einer Zeit globaler Krisen aber auch ein anderer, lang vergessener Punkt in den Fokus: die Ernährungssicherheit. Angesichts zunehmend wackeliger weltweiter Lieferketten ist eine ausreichende Eigenversorgung mit Lebensmitteln wichtiger denn je. Das macht die Landwirtschaft zu einer besonders systemrelevanten Branche. Und es rechtfertigt auch ein gewisses Maß an staatlicher Unterstützung - auf die im Übrigen auch andere zentrale Wirtschaftszweige bauen können. Der Agrarsektor ist nicht nur ein lebenswichtiger Teil der Wirtschaft, sondern auch einer mit langen Planungshorizonten. Wer heute einen Stall baut, legt sich für Jahrzehnte fest. Politische Schnellschüsse vertragen sich damit schlecht. Genau das haben die Ampelparteien bei der krampfhaften Suche nach Sparmöglichkeiten nicht bedacht."/zz/DP/jha