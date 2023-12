FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Reform der EU-Schuldenregeln:

"Worin unterscheidet sich die Schuldenbremse des Grundgesetzes von jenem Regelwerk, das jetzt zum Schuldenabbau innerhalb der EU beitragen soll? (...) Die Karlsruher Richter orientieren sich am Recht und nicht an den politischen Folgen ihrer Entscheidungen. In Brüssel wendet die EU-Kommission den Pakt seit je nach politischen Maßstäben an. (...) Der Europäische Gerichtshof ist ihr noch nie in die Quere gekommen. Die abermalige Reform des Regelwerks ist vor diesem Hintergrund inhaltlich keine Überraschung. Sie setzt den seit vielen Jahren andauernden Todeskampf des Pakts nur fort. Das ursprüngliche Ziel der Neugestaltung wurde komplett verfehlt: Die schon bisher kaum verständlichen Regeln sind abermals komplizierter geworden."/zz/DP/jha