In der heutigen Welt nimmt die Bedeutung von seltenen Erdmetallen immer mehr zu. Neben dem Einsatz bei erneuerbaren Energien zum Erreichen der Klimaziele steigt seit dem Ausbruch des Ukrainekonflikts zudem die Nachfrage aus der Rüstungsindustrie, um die militärische Sicherheit des Westens zu gewährleisten. Das Problem an der Beschaffung der kritischen Metalle ist jedoch die Tatsache, dass China die komplette Wertschöpfungskette vom Abbau bis zur Fertigung beherrscht. Geeignete Lagerstätten außerhalb des Reichs der Mitte sind rar. Einer der Hoffnungsträger ist das sich in British Columbia in Kanada befindliche Wicheeda-Projekt, welches sich im Besitz von Defense Metals befindet. Jedoch ist das Potenzial noch kaum an der Börse angekommen. Stellt man die Marktkapitalisierung von Defense Metals im Vergleich zu Projekten mit weitaus niedrigerer Substanz und in einem deutlich früheren Entwicklungsstadium, sollte man bereits auf den ersten Blick die massive Diskrepanz in der Unternehmensbewertung erkennen.

