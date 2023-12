EQS-News: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Immobilien

Frankfurt am Main, 22. Dezember 2023 Presseinformation der Branicks Group AG Branicks Group AG: Starke Vermietungsleistung zum Jahresende 34.000 qm verlängert, 2.000 qm neu vermietet

Sicherung stabiler Erträge für die Stakeholder

Aktionsplan "Performance 2024" macht Fortschritte Die Branicks Group AG ("Branicks"), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat erfolgreich drei Mietverträge über rund 34.000 qm Bürofläche verlängert und einen über rund 2.000 qm neu mit bonitätsstarken Finanz- und Bankmietern abgeschlossen. Bei den Objekten handelt es sich um Frankfurter Landmark-Bürogebäude, die Branicks für Dritte verwaltet. Branicks sichert sich damit weitere langfristig stabile Erträge und schafft nachhaltige Werte für die Stakeholder. "Diese Vermietungserfolge zum Jahresende unterstreichen zum einen unsere hohe Vermietungs- und Asset-Management-Kompetenz unter einem Dach sowie die Attraktivität und Qualität unserer Büroflächen. Zum anderen bestätigen sie, dass wir mit der weiteren Stärkung des operativen Bestandsgeschäfts im Rahmen unseres Aktionsplans ‚Performance 2024' Fortschritte machen", so Christian Fritzsche, Chief Operating Officer (COO) bei Branicks. Details zu den Vermietungen Im "Goldenen Haus" in der Frankfurter City West, Theodor-Heuss-Allee 80, hat Branicks den Mietvertrag mit dem Bestandsmieter Landwirtschaftliche Rentenbank verlängert. Die Verlängerung umfasst rund 13.000 qm. Branicks hat das neungeschossige Gebäude in zentrumsnaher 1A-Lage der City West im Jahr 2020 im Rahmen eines Club Deals erworben. Im International Business Campus "IBC" hat sich die Förderbank KfW rund 13.000 qm im Bauteil C gesichert. Das mit LEED-Platinum zertifizierte Gebäude liegt in der Theodor-Heuss-Allee 70-74 im Zentrum der City West. Der Campus besteht aus einem 112 m hohen Hochhaus und zwei weiteren Gebäuden und hat eine Gesamtfläche von rund 84.000 qm. Im "Garden Tower" in der Neue Mainzer Straße 46-50 hat Branicks den Mietvertrag mit dem Bestandsmieter, einer französischen Bank, über rund 8.000 qm verlängert und einen neuen langfristigen Mietvertrag mit einem deutschen Bankinstitut über rund 2.000 qm abgeschlossen. Branicks hat den "Garden Tower" im Jahr 2018 erworben. Er verfügt über eine Gesamtfläche von 27.500 qm und eine hervorragende, diversifizierte Mieterstruktur mit Unternehmen erstklassiger Bonität. Das Gebäude ist BREEAM "Very Good" zertifiziert. Über die Branicks Group AG: Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreuen wir 355 Objekte mit einem Marktwert von 13,9 Mrd. Euro onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Mehr Informationen unter branicks.com . PR-Kontakt Branicks Group AG: Stephan Heimbach Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1569 pr@branicks.com IR-Kontakt Branicks Group AG: Jasmin Dentz Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1492 ir@branicks.com



