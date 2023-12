Bielefeld (ots) -



Der frühere Bundesfinanzminister Peer Steinbrück empfiehlt der Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP eine umfassende Agenda 2030 gegen die aktuelle Krisenlage Deutschlands. "Man kann so weitermachen wie bisher. Oder aber man versucht nochmal einen großen Entwurf zu entwickeln, der die Versäumnisse und zentralen Defizite unseres Landes aufgreift, die ja weitgehend nicht auf die Ampelkoalition zurückgehen. Ob man das Agenda 2030 oder anders nennt, ist egal", sagte Steinbrück der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Freitagausgabe) und ihrem Online-Portal nw.de und mahnte mehr Mut in der politischen Führung an. "Ich mache der Politik eine Beschreibungsangst zum Vorwurf. Es macht keinen Sinn, ein Zebra ein gestreiftes Pferd zu nennen, um Konflikten auszuweichen", so Steinbrück.



