Der Chemieriese BASF hat nach jahrelanger Suche einen Abnehmer für die Öl- und Gastochter Wintershall Dea gefunden. Der britische Ölkonzern Harbour Energy wird die Sparte übernehmen. Im Gegenzug erhalten die bisherigen Eigentümer BASF sowie Letter One neben einer Zahlung von knapp zwei Milliarden Dollar auch eine Beteiligung an Harbour Energy.Insgesamt wird Wintershall Dea damit mit knapp elf Milliarden Dollar bewertet. In den Augen der Analysten ein durchaus ordentliches Geschäft für den DAX-Konzern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...