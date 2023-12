Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5123/ Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, trifft sich mit Podcast-Host Christian Drastil jeden Monat zum "D&D Research Rendezvous". In Folge 4 geht um das zu Ende gehende Kapitalmarktjahr. Was waren die Überraschungen 2023 in Österreich und was ist für 2024 auf dem Radar? Weiters: Welche Relevanz hat AI für den heimischen Kapitalmarkt? Und dann natürlich ganz aktuell, daran kam man in Woche 51 einfach nicht vorbei: RBI und Strabag bzw. RBI und Oddo BHF. Zu beiden Nachrichten gibt es natürlich Fragen an Gunter. Frohe Weihnachten, 2024 geht es mit den Research Rendezvous Folgen weiter. Perspektiven: Künstliche Intelligenz - Mehr als nur ein Hype? (raiffeisenresearch.com) RBI und ODDO BHF ...

