Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5121/ Gudrun Meierschitz ist Vorstandsmitglied der Acredia Versicherung und in dieser Folge gibt es einen Deep Dive in die Kreditversicherungsbranche. Wir sprechen über eine lange Karriere in quasi ein und dergleichen Firma, die zunächst im Aussendienst bei der OeKB-Tochter Prisma begonnen hat, Mitte der Nullerjahre ging es dann in die Kredit- und Bonitätsprüfung und zum Risk Underwriting. 2014 wurde die Prisma mit der Schwester OeKB Versicherung fusioniert, es entstand die Acredia mit einer Zwei Marken Strategie, Gudrun wurde 2017 Acredia-Vorstand und wagte den Wechsel von den eingeführten zwei Marken hin zur Marke Acredia. Acredia ist Österreichs führende Kreditversicherung und schützt offene ...

