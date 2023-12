LONDON (dpa-AFX) - HSBC Holdings plc (HSBA.L) Friday said the Canadian Federal Government's Minister of Finance has approved the sale of its business in Canada to Royal Bank of Canada, which was announced in November, 2022.



The transaction is expected to close in the first quarter of 2024.



HSBC intends to pay a special dividend of $0.21 per share from the proceeds of the sale in the first half of 2024.



