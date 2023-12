Die Perspektive auf Aktienrückkäufe hat die Papiere der Commerzbank am Donnerstag zwischenzeitlich stark angetrieben. Am Ende reichte es zumindest für eine Verbesserung des Chartbildes. Für nächstes Jahr sind die Voraussetzungen an der Börse positiv.Mit einem Kursgewinn von 2,6 Prozent auf 10,80 Euro setzten sich die Papiere am Vormittag an die Spitze des DAX. Sie ließen die 50-Tage-Linie hinter sich, die als Indikator für den mittelfristigen Kurstrend gilt. Am Ende schlossen sie 1,3 Prozent höher, ...

