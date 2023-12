Borussia Dortmund hat am Donnerstag Edin Terzic als Cheftrainer bestätigt. In einer entscheidenden Sitzung der Klubführung ist der Entschluss gefallen, auf Kontinuität an der Führungsspitze zu setzen. Zudem hat sich der Fußballklub klar von der Super League distanziert. Für die BVB-Aktie zeichnet sich derweil ein freundlicher Handelstag ab.In der internen Trainerfrage von Borussia Dortmund gibt es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...