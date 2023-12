FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag stabil in den Handel gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag am Morgen mit 137,75 Punkten in etwa auf Vortagsniveau. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug ebenfalls wenig verändert 1,98 Prozent. In dieser Woche war sie erstmals seit März unter die runde Marke von zwei Prozent gefallen.

Preisdaten aus dem deutschen Außenhandel bestätigten das bekannte Bild deutlich rückläufiger Einfuhrpreise, allerdings mit abnehmender Geschwindigkeit. Wachstumszahlen aus Großbritannien enttäuschten die Erwartungen, im dritten Quartal schrumpfte die Wirtschaft nach neuen Daten leicht. Zudem wurde die Entwicklung im zweiten Quartal von einem moderaten Wachstum auf Stagnation revidiert.

Vor den Weihnachtsfeiertagen stehen noch einige Konjunkturdaten auf dem Programm. In der Eurozone werden im Handelsverlauf allerdings eher Zahlen aus der zweiten Reihe mit geringerer Marktbedeutung erwartet. In den USA steht am Nachmittag der von der US-Zentralbank Fed bevorzugte Preisindex PCE im Mittelpunkt. Die Entwicklung ist wichtig für die geldpolitische Ausrichtung der Federal Reserve./bgf/jha/