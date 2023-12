Taipeh (ots/PRNewswire) -Term Structure, ein Protokoll für festverzinsliche Wertpapiere, das Peer-to-Peer-Kredite mit festem Zinssatz und fester Laufzeit im dezentralisierten Finanzwesen (DeFi) anbietet, hat sich im Rahmen einer Seed-Finanzierungsrunde eine erste Finanzierung in Höhe von 4,25 Millionen US-Dollar gesichert.Cumberland DRW leitete diese Runde, an der sich Decima Fund, HashKey Capital, Longling Capital und MZ Web3 Fund beteiligten. Mit dem Seed Fundraising erhöht sich die Gesamtfinanzierung von Term Structure auf bisher über 8 Millionen US-Dollar. Cumberland DRW sagte zu den Gründen für die Leitung der Finanzierungsrunde: "Festverzinsliche Produkte sind ein grundlegendes Element der traditionellen Finanzmarktstruktur, und die Nachfrage nach diesen Produkten auf den DeFi-Märkten ist ein wichtiges Signal für die zunehmende Reife dieses Marktsektors. Term Structure, angeführt von Branchenveteranen, ist eine spannende Investition für uns und spiegelt unser Engagement für Investitionen in innovative Lösungen wider, die echte Marktbedürfnisse erfüllen."Bei TradFi ermöglichen festverzinsliche Produkte Instituten und Einzelpersonen die Vorhersage künftiger Cashflows und die Bewertung des relativen Werts verschiedener Anlagemöglichkeiten. Allerdings gibt es solche Produkte derzeit nicht im DeFi. Mit dem Term Structure-Protokoll können die Nutzer festverzinsliche Produkte verwenden, um periodische Zinsen zu erwirtschaften und so einen zuverlässigen Einkommensstrom zu gewährleisten oder sich feste Zinssätze zu sichern, um die Finanzierungskosten zu kontrollieren. Darüber hinaus beschleunigen sie die vollständige Entwicklung anspruchsvoller Finanzprodukte, einschließlich Termingeschäfte, Futures und Optionen, sobald grundlegende festverzinsliche Produkte etabliert sind. Diese Tools können zur Absicherung, Bewertung und Preisgestaltung von Finanzinstrumenten eingesetzt werden.Das Term Structure Protocol Testnet ist live auf https://app.testnet.ts.finance/ auf Ethereum Goerli. Dieses Protokoll hat derzeit zwei Kernmärkte auf seiner Plattform. Auf den Primärmärkten können die Nutzer Aufträge zum Ausleihen oder Verleihen von Token mit festen Zinssätzen und festen Fälligkeitsterminen platzieren. Sobald die Aufträge abgestimmt sind, erhalten die Kreditnehmer die geliehenen Token und müssen ihre Schulden vor dem Fälligkeitstermin zurückzahlen, um ihre Sicherheiten zurückzufordern. Die Kreditgeber erhalten festverzinsliche Token, die bei Fälligkeit gegen Kapital plus Zinsen eingelöst werden können. Auf den Sekundärmärkten können die Nutzer festverzinsliche Token über das Auftragsbuch-Handelssystem kaufen und verkaufen.Um die Assets der Nutzer zu sichern, wird die Skalierungslösung zkTrue-up, ein maßgeschneidertes ZK Rollup, eingesetzt, um die Datenverfügbarkeit zu gewährleisten und den Nutzern die Möglichkeit zu geben, Aufträge ohne Gasgebühren zu erteilen und zu stornieren. Nutzer können auch eine Zwangsabhebung auf dem zkTrue-up-Vertrag veranlassen, um im Falle von Zensur oder anderen Problemen direkt Geld abzuheben. Wenn die Auszahlungsanforderung nicht erfüllt wird, können die Nutzer den Evacuation Mode aktivieren und die Evakuierung des L1-Vertrags durchführen, um ihr Vermögen zu schützen.Ein Workshop wird am 4. Dezember 2023 auf YouTube live gehen, um das Protokoll einzuführen, und die AMA wird am 5. Dezember 2023 stattfinden. Darüber hinaus wird nach dem Testnet-Start ein Handelswettbewerb organisiert. Den Gewinnern winken Preise, darunter 10.000 USDC. Programmatic Trading APIs und SDKs werden bald auch für professionelle Händler verfügbar sein. Bitte besuchen Sie die offizielle Website von Term Structure, https://ts.finance/, um sich auf dem Laufenden zu halten.Medienkontakt:Weiting Chen,weiting.chen @ tkspring. comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/term-structure-sicherte-sich-in-einer-seed-finanzierungsrunde-eine-erste-finanzierung-in-hohe-von-4-25-millionen-us-dollar-in-einer-series-seed-fundraising-runde-wobei-cumberland-drw-die-investition-anfuhrte-302021653.htmlOriginal-Content von: Term Structure Labs, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172989/5678124