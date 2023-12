Hannover (ots) -Der Klimawandel macht auch vor dem Calenberger Land nicht halt. Der Baumbestand leidet unter Trockenheit, besonders in Südhanglage. Dadurch werden geschwächte Bäume anfälliger für Krankheiten oder sterben durch Borkenkäferbefall ab. Auch am Stemmer Berg sind circa 3,5 Hektar Wald verschwunden. Mit Mitteln aus dem lavera Waldprojekt wurden jetzt rund 6000 klimastabilere Bäume auf einer Fläche von rund 1 Hektar durch den Forstbetrieb Nedden gepflanzt.Viele Waldbesitzer haben ihren Wald durch die Folgen des Klimawandels verloren - das trifft auch für die Interessensgemeinschaft am Stemmer Berg zu. 30 Personen sind Eigentümer eines 4,9 Hektar großen Waldgebietes. Bäume auf einer Fläche von rund 3,5 Hektar mussten im letzten Jahr gefällt werden, die notwendigen Mittel für die Aufforstung konnten aus eigener Kraft nicht aufgebracht werden. Aus diesem Grund unterstützt lavera mit Mitteln aus dem lavera Waldprojekt die Forstgemeinschaft Stemmen und stellte 6000 Bäume zur Verfügung, die im Dezember vom Forstbetrieb Jörg Nedden gepflanzt wurden.Ziel des lavera Waldprojektes ist es, abgestorbene Waldflächen so umzubauen, dass die Bäume dem Klimawandel besser standhalten können. 2021 hat Markenerfinder Thomas Haase das lavera Waldprojekt initiiert, um dem Waldsterben entgegen zu wirken. "Wälder haben wichtigen Funktionen in unserem Öko-System. Bäume reinigen die Luft oder heben den Grundwasserspiegel. Ohne Waldbestand würde die Wasserversorgung nicht mehr ausreichend sein. Darüber hinaus sind Waldgebiete wichtiger Lebensraum und Naherholungsgebiet. Wir arbeiten seit über 35 Jahren mit der Natur und haben es uns zum Ziel gesetzt, die Natur zu bewahren. Darum habe ich das lavera Waldprojekt im Jahr 2021 gegründet, mit dem wir für mehr Diverstität und gesunde Wälder sorgen wollen. Wälder haben einen direkten Einfluss auf das globale und regionale Klima. Die zukunftsfähigen Wälder von morgen sind Mischwälder, in denen sich Laub- und Nadelbaumarten befinden, die in die jeweilige Region gehören."In dem Waldprojekt arbeitet lavera von Anfang an mit dem Forstwissenschaftler Jörg Nedden zusammen, der seit 25 Jahren darauf spezialisiert ist, Wälder mit klimastabileren Bäumen umzubauen. Jörg Nedden:" "Wir müssen wieder lernen, mit der Natur zu arbeiten. In der Vergangenheit wurden schnell wachsende Hölzer gepflanzt. Vor allem Fichtenwälder, die erst optimale Bedingungen in einer Höhe von 700m vorfinden, können sich gegen den Klimawandel nicht behaupten. Der Klimawandel stellt uns vor Herausforderungen. Alte Bäume werden zum Beispiel nach und nach aus den Wäldern verschwinden. Denn diese Bäume sind nicht mehr in der Lage - weil sie es in ihrem Wachstum nicht gelernt haben - mit ihren Wurzeln an das Grundwasser zu gelangen."Bereits 1971 hat die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) als Reaktion auf die globale Waldvernichtung den 21. März als Internationalen Tag des Waldes ausgerufen. Im Jahr 2021 gab es allerdings nicht viel Positives über den Zustand der Wälder zu berichten. Allein in Deutschland wurden rund 277.000 Hektar Waldfläche ermittelt, die durch Wasserknappheit, Stürme oder Schädlinge wie Borkenkäfer abgestorben sind.Aus Mitteln des lavera Waldprojektes wurden in der Region Hannover bereits Waldflächen am Benther Berg und der Marienburg aufgeforstet.Am Stemmer Berg wurden folgende Bäume gepflanzt- Traubeneichen- Roteichen- Spitzahorn- Flatterulme- HainbucheAm Waldrand:- Esskastanien- WildkirschePressekontakt:Sabine Kästner, Presse und NachhaltigkeitLaverana GmbH & Co KG30159 Hannover, Lavesstraße 65Tel.: 0511 67 541 154, Mobile Phone: 01520 919 2569Sabine.Kaestner@lavera.de (Nachhaltigkeit) oder presse@lavera.deBildermaterial zur freien Verfügung. Belegexemplar erbeten.Laverana GmbH & Co.KG, Am Weingarten 4, 30974 Wennigsen, HRA 201478,Registergericht HannoverPersönlich haftende Gesellschafterin/Gesellschaft:1. Claudia Haase2. Haase Verwaltungs GmbH, Wennigsen HRB 202460, RegistergerichtHannoverGeschäftsführung: Thomas HaaseOriginal-Content von: Laverana GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64783/5678141