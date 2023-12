Am deutschen Aktienmarkt schwächelt der DAX zum Wochenausklang. Kurz nach Handelsstart verzeichnete der deutsche Leitindex ein leichtes Minus von 0,1 Prozent auf 16.667 Punkte. Nachdem die US-Märkte am Vortag eine Erholung verzeichneten, bleibt die Kursentwicklung vor Weihnachten spannend. Folgende Themen stehen am Freitag im Fokus. 1. Erholung an der Wall Street Nach Verlusten am Vortag haben sich ...

