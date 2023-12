Das Team "Friendly Hackers" von Thales, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Datenschutz und Cybersicherheit, hat den CAID 1 -Wettbewerb gewonnen, der vom französischen Verteidigungsministerium im Rahmen der fünften Europäischen Cyberwoche vom 21. bis 23. November 2023 in Frankreich veranstaltet wurde.

Der vom französischen Verteidigungsministerium organisierte Wettbewerb war der erste seiner Art und sollte zeigen, inwieweit Hacker-Teams bestimmte Schwachstellen von KI-Modellen ausnutzen können.

Die Arbeit von Thales im Bereich KI-Sicherheit und -Vertrauenswürdigkeit ist auf die Anforderungen sowohl der Verteidigungsgemeinschaft als auch ziviler Organisationen, wie z. B. Anbieter kritischer Infrastrukturen, abgestimmt, die alle vor denselben Herausforderungen stehen ihre Trainingsdaten sowie ihr geistiges Eigentum zu schützen und zu gewährleisten, dass den KI-generierten Ergebnissen für wichtige Entscheidungsfindungsprozesse vertraut werden kann.

Die KI-Sicherheitsherausforderung des französischen Verteidigungsministeriums

Die Teilnehmer des CAID-Wettbewerbs mussten zwei Aufgaben lösen:

1. In einem gegebenen Satz von Bildern bestimmen, welche Bilder für das Training des KI-Algorithmus und welche für den Test verwendet wurden.

Eine KI-basierte Bilderkennungsanwendung lernt aus einer großen Anzahl von Trainingsbildern. Durch die Untersuchung des Innenlebens des KI-Modells gelang es dem Friendly-Hackers-Team von Thales herauszufinden, welche Bilder zur Erstellung der Anwendung verwendet wurden. So erhielten sie wertvolle Informationen über die verwendeten Trainingsmethoden und die Qualität des Modells.

2. Alle sensiblen Bilder von Flugzeugen finden, die von einem souveränen KI-Algorithmus verwendet werden, der mithilfe von "Unlearning"-Techniken geschützt wurde.

Eine "Unlearning"-Technik besteht darin, die zum Trainieren eines Modells verwendeten Daten wie z. B. Bilder zu löschen, um ihre Vertraulichkeit zu wahren. Diese Technik kann z. B. eingesetzt werden, um die Souveränität eines Algorithmus im Falle seines Exports, Diebstahls oder Verlusts zu schützen. Nehmen wir das Beispiel einer mit KI ausgestatteten Drohne: Sie muss in der Lage sein, jedes feindliche Flugzeug als potenzielle Bedrohung zu erkennen; andererseits müsste das Modell des in der eigenen Armee verwendeten Flugzeugs erlernt werden, um es als freundlich identifizieren zu können, und müsste dann durch eine Technik, die als "Unlearning" oder Verlernen bekannt ist, gelöscht werden. Selbst wenn die Drohne gestohlen würde oder verloren ginge, könnten so die im KI-Modell enthaltenen sensiblen Flugzeugdaten nicht für böswillige Zwecke extrahiert werden. Dem Friendly-Hackers-Team von Thales gelang es jedoch, die Daten, die eigentlich aus dem Modell gelöscht werden sollten, wieder zu identifizieren unddamit den Verlernprozess außer Kraft zu setzen. Übungen wie diese helfen, die Anfälligkeit von Trainingsdaten und trainierten Modellen zu bewerten, die wertvolle Werkzeuge sind und hervorragende Leistungen erbringen können, aber auch neue Angriffsvektoren für die Streitkräfte darstellen. Ein Angriff auf Trainingsdaten oder trainierte Modelle könnte in einem militärischen Kontext katastrophale Folgen haben, da diese Art von Informationen einem Gegner die Oberhand verschaffen könnte. Zu den Risiken gehören der Diebstahl von Modellen oder Daten, die zur Erkennung von militärischer Hardware oder anderen Merkmalen in einem Einsatzgebiet verwendet werden sowie das Einschleusen von Schadsoftware und Hintertüren, um den Betrieb des Systems, das die KI nutzt, zu beeinträchtigen. Während KI im Allgemeinen und generative KI im Besonderen erhebliche operative Vorteile bietet und dem militärischen Personal intensiv geschulte Instrumente zur Entscheidungsunterstützung zur Verfügung stellt, um seine kognitive Belastung zu verringern, muss sich die nationale Verteidigungsgemeinschaft vorrangig mit neuen Bedrohungen für diese Technologie befassen.

Das Thales "BattleBox"-Konzept zur Bekämpfung von KI-Schwachstellen

Der Schutz von Trainingsdaten und trainierten Modellen ist im Verteidigungssektor von entscheidender Bedeutung. KI-Cybersicherheit wird immer wichtiger und muss autonom sein, um die vielen neuen Möglichkeiten, die die Welt der KI böswilligen Akteuren eröffnet, zu vereiteln. Als Reaktion auf die Risiken und Bedrohungen, die mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz verbunden sind, hat Thales eine Reihe von Gegenmaßnahmen mit der Bezeichnung BattleBox entwickelt, die einen besseren Schutz vor potenziellen Sicherheitslücken bieten.

BattleBox Training bietet Schutz vor der Verfälschung von Trainingsdaten und verhindert, das Hacker eine Hintertür einbauen. BattleBox IP versieht das KI-Modell mit einem digitalen Wasserzeichen, um Authentizität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. BattleBox Evade zielt darauf ab, Modelle vor Prompt-Injection-Angriffen zu schützen, mit denen Prompts manipuliert werden können, um die Sicherheitsmaßnahmen von Chatbots, die Large Language Models (LLMs) verwenden, zu umgehen, und um feindliche Angriffe auf Bilder abzuwehren, wie z. B. das Hinzufügen eines Patches, mit dem der Erkennungsprozess in einem Klassifizierungsmodell getäuscht werden soll. BattleBox Privacy bietet einen Rahmen für das Training von Algorithmen des maschinellen Lernens, wobei fortschrittliche Kryptographie und sichere Protokolle zur gemeinsamen Nutzung von Geheimnissen verwendet werden, um ein hohes Maß an Vertraulichkeit zu gewährleisten.

Um zu verhindern, dass die KI bei CAID-Aufgaben gehackt wird, könnten Gegenmaßnahmen wie die Verschlüsselung des KI-Modells eine der Lösungen sein, die umgesetzt werden sollten.

"KI bietet beträchtliche operative Vorteile, erfordert jedoch ein hohes Maß an Sicherheit und Cybersecurity-Schutz, um Datenverletzungen und Missbrauch zu verhindern. Thales implementiert eine breite Palette von KI-basierten Lösungen für alle Arten von zivilen und militärischen Anwendungsfällen. Sie sind erklärbar, einbettbar und in robuste kritische Systeme integriert. Dank der fortschrittlichen Methoden und Werkzeuge, die für die Qualifizierung und Validierung eingesetzt werden, sind sie außerdem souverän, sparsam und zuverlässig. Thales verfügt über die duale KI- und Branchenexpertise, die erforderlich ist, um diese Lösungen in seine Systeme zu integrieren und deren operative Fähigkeiten deutlich zu verbessern", soDavid Sadek, Thales VP Research, Technology Innovation, Verantwortlicher für Künstliche Intelligenz.

Thales und KI

In den letzten vier Jahren hat Thales die technischen Fähigkeiten entwickelt, die erforderlich sind, um die Sicherheit von KI-Algorithmen und neuronalen Netzwerkarchitekturen zu testen, Schwachstellen zu erkennen und wirksame Gegenmaßnahmen vorzuschlagen. Das Friendly Hackers-Team von Thales, das im ThereSIS Labor in Palaiseau angesiedelt ist, war eines von rund einem Dutzend Teams, die an der KI-Herausforderung teilnahmen, und belegte bei beiden Aufgaben den ersten Platz.

Die Thales ITSEF (Information Technology Security Evaluation Facility) ist von der französischen Agentur für Cybersicherheit (ANSSI) für die Durchführung von Sicherheitsbewertungen vor der Zertifizierung akkreditiert. Während der European Cyber Week stellte das ITSEF-Team außerdem das weltweit erste Projekt dieser Art vor. Das Projekt zielt darauf ab, die Entscheidungen einer eingebetteten KI durch Ausnutzung der elektromagnetischen Strahlung ihres Prozessors zu kompromittieren

Die Beratungs- und Prüfungsteams für Cybersicherheit von Thales stellen diese Tools und Methoden Kunden zur Verfügung, die ihre eigenen KI-Modelle entwickeln oder einen Rahmen für die Nutzung und Schulung kommerzieller Modelle schaffen möchten.

Da die Verteidigungs- und Sicherheitsgeschäfte der Unternehmensgruppe kritische Anforderungen erfüllen, die oft Auswirkungen auf die Sicherheit des Lebens haben, hat Thales einen ethischen und wissenschaftlichen Rahmen für die Entwicklung von vertrauenswürdiger KI ausgearbeitet, der auf den vier strategischen Säulen Gültigkeit, Sicherheit, Erklärbarkeit und Verantwortung beruht. Die Lösungen von Thales vereinen das Know-how von über 300 hochrangigen KI-Experten und mehr als 4 500 Cybersicherheitsspezialisten mit dem operativen Fachwissen der Geschäftsbereiche Luft- und Raumfahrt, Landverteidigung, Seeverteidigung, Raumfahrt und anderer Verteidigungs- und Sicherheitsbereiche des Konzerns.

Über Thales Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von Spitzentechnologien in drei Bereichen: Verteidigung und Sicherheit, Luft- und Raumfahrt sowie digitale Identität und Sicherheit. Das Unternehmen entwickelt Produkte und Lösungen, die dazu beitragen, die Welt sicherer, umweltfreundlicher und integrativer zu machen. Die Unternehmensgruppe investiert jährlich fast 4 Mrd. Euro in Forschung und Entwicklung, insbesondere in Schlüsselbereiche wie Quantentechnologien, Edge Computing, 6G und Cybersicherheit. Thales beschäftigt 77.000 Mitarbeitende in 68 Ländern. Im Jahr 2022 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz von 17,6 Mrd. Euro.

1 Conference on Artificial Intelligence for Defence

