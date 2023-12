Die Aussichten für die Bauwirtschaft in Deutschland bleiben auch 2024 düster. Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) rechnet mit einem realen Umsatzrückgang von 3 %, und die Aussichten für die europäische Bauwirtschaft sind ähnlich. Nach zwei starken Wachstumsjahren wird die Bautätigkeit in Europa in diesem und im nächsten Jahr voraussichtlich stagnieren. Nemetschek sollte aufgrund des Nachholbedarfs der Bauunternehmen bei der Digitalisierung wieder ein gutes Geschäft machen können. Allerdings dürften die Segmente "Planning + Design" sowie "Build + Construct" in naher Zukunft langsamer wachsen. Zudem wird das vierte Quartal von Nemetschek voraussichtlich nicht so stark ausfallen wie das Vorquartal. Die Analysten von AlsterResearch passen ihre Schätzungen leicht an, ohne jedoch ihr Kursziel von EUR 61,00 zu verändern. Nach der jüngsten Kursentwicklung sehen die Analysten nun ein Abwärtsrisiko von 23% (Konsens EUR 71,00; -10%). Daher stufen die Analysten von AlsterResearch die Aktie von HALTEN auf VERKAUFEN zurück. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Nemetschek%20SE





