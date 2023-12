Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte die aktualisierten Onlinehinweise beachten!!Montag, 1. Januar 2024, 19.30 UhrTerra XUnsere Erde IIIVon Sumpfmonstern und ZombiefischenFilm von Nick Easton und Charlotte Bostock"Terra X: Unsere Erde III - Von Sumpfmonstern und Zombiefischen" ist bereits ab Freitag, 29. Dezember 2023, in der ZDFmediathek verfügbar.Sonntag, 7. Januar 2924, 19.30 UhrTerra XUnsere Erde IIIVon Satyrhühnern und GeisterbärenFilm von Sarah Whalley"Terra X: Unsere Erde III - Von Satyrhühnern und Geisterbären" ist bereits ab Donnerstag, 4. Januar 2024, in der ZDFmediathek verfügbar.Sonntag, 14. Januar 204, 19.30 UhrTerra XUnsere Erde IIIVon Küstenlöwen und furchtsamen HaienFilm von Nick Easton"Terra X: Unsere Erde III - Von Küstenlöwen und furchtsamen Haien" ist bereits ab Donnerstag, 11. Januar 2024, in der ZDFmediathek verfügbar.Sonntag, 28. Januar 2024, 19.30 UhrTerra XUnsere Erde IIIVon Bärenpavianen und TanzvögelnFilm von Kiri Cashell"Terra X: Unsere Erde III - Von Bärenpavianen und Tanzvögeln" ist bereits ab Mittwoch, 17. Januar 2024, in der ZDFmediathek verfügbar.Sonntag, 4. Februar 2024, 19.30 UhrTerra XUnsere Erde IIIVon Meerengeln und TeufelsrochenFilm von Will Ridgeon"Terra X: Unsere Erde III - Von Meerengeln und Teufelsrochen" ist bereits ab Montag, 22. Januar 2024, in der ZDFmediathek verfügbar.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5678320