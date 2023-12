Der Energiekonzern Vattenfall will zwei neue Megawatt-Solarparks bauen. Beide sollen sich allein über die Vermarktung des Stroms rechnen. In Nauen bei Berlin will Vattenfall einen 46-MW-Freiflächen-Solarpark bauen. Ein weiteres Photovoltaik-Großprojekt mit 23-MW soll in Silberstedt in Schleswig-Holstein entstehen. Den dort erzeugten Solarstrom will Vattenfall über langfristige Stromlieferverträge (PPA) vermarkten. Eine staatliche Förderung für die beiden Solarparks gebe es nicht, heißt es in der ...

