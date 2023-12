EQS-News: Wolftank-Adisa Holding AG / Schlagwort(e): Konferenz/Marktbericht

Innsbruck, 22. Dezember 2023 Wolftank Group: Einladung zum digitalen "Capital Markets Update - im Fokus: Wasserstoff"

Der Vorstand der Wolftank Group lädt Investor:innen, Analyst:innen und Finanzmarktteilnehmer:innen herzlich zu einem digitalen Capital Markets Update ein:



Mittwoch, 17.01.2024

14.30 - 16.30 Uhr mit

Peter Werth (CEO), Simon Reckla (Mitglied des Vorstands) und Expertenteam, Wolftank Group

Moderation Baader Bank: Markus Mayer (Head of Capital Markets, Wasserstoff-Experte) Agenda: Wolftank Group: ein Global Player der Entwicklung emissionsfreier Mobilität

"Hydrogen is here to stay": wie Wolftank nachhaltig davon profitiert

Märkte und konkrete Projekte der Wolftank Group im Aufbau der Wasserstoff-Infrastruktur

Q&A Bitte registrieren Sie sich bis 10.01.2024 per E-Mail an investor-relations@wolftankgroup.com Den Zugangslink zur Online-Veranstaltung erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung.



Von dieser Veranstaltung werden Foto- und/oder Filmaufnahmen (inklusive Ton) angefertigt. Mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung erklären Sie sich einverstanden, dass alle dort von Ihrer Person entstehenden Bild- und Filmaufnahmen unwiderruflich zeitlich, räumlich sowie inhaltlich uneingeschränkt für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf die Veranstaltungsreihe genutzt werden dürfen. Wir freuen uns, Sie am 17. Januar 2024 zu begrüßen. Rückfragen:

Wolftank-Adisa Holding AG

Telefon: +43 (512) 345726

E-Mail: investor-relations@wolftankgroup.com



