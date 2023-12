München (ots) -



Ab sofort ist Almuth Schult fest als Expertin und Co-Kommentatorin mit dem Schwerpunkt Frauen-Fußball im Rahmen von Fußball-Live-Übertragungen in der ARD im Einsatz. Die ehemalige Nationalspielerin und Welttorhüterin von 2017 wird außerdem das Team bei den Sendungen zu Fußball-Livespielen der Männer verstärken.



"Ich bin der ARD sehr dankbar für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Die Erfahrungen in den letzten Jahren haben mir viele neue Blickwinkel eröffnet und mir die Möglichkeit gegeben, auch in Zeiten abseits des Platzes nah am Fußball zu sein. Es macht zudem viel Spaß, mit den unterschiedlichen Redaktionsteams zusammen zu arbeiten und immer neue Menschen kennenzulernen", so Almuth Schult.



ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Almuth Schult ist ein großartiger Gewinn für unsere Fußball-Sendungen in der ARD. Ihre Fachkenntnis, ihre klugen und klaren Analysen sowie ihre sympathische und offene Art haben wir bereits bei unseren Übertragungen von den letzten beiden Fußball-Großereignissen der Männer kennen- und schätzen gelernt. Dass wir sie nun als festen Teil in unserem 'Sportschau'-Team begrüßen können, ist umso schöner."



