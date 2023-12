BASF, LetterOne und Harbour Energy haben eine Vereinbarung über die Übertragung der Explorations- und Produktionsaktivitäten von Wintershall Dea (ohne das russische Geschäft) an Harbour Energy unterzeichnet. Die Transaktion, die im vierten Quartal 2024 abgeschlossen werden soll, wird zu einem Unternehmenswert von 11,2 Mrd. USD und einem Eigenkapitalwert von 6,3 Mrd. USD vereinbart. BASF, die einen Anteil von 72,7 % an Wintershall Dea hält, erhält Barmittel und Aktien von Harbour Energy und wird damit zum größten künftigen Anteilseigner. Dieser Schritt steht im Einklang mit der Strategie der BASF, sich aus dem Öl- und Gassektor zurückzuziehen. Der Kaufpreis übersteigt die Bewertungsannahmen von AlsterResearch für Wintershall Dea, so dass die Analysten von AlsterResearch ihr Kursziel auf 58,50 Euro (alt: 57,00 Euro) erhöhen. AlsterResearch stuft die Aktie erneut auf KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/BASF%20SE





