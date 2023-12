Köln. (ots) -



CDU-Politikerin Serap Güler teilt die Position von CDU-Chef Friedrich Merz, dass der Weihnachtsbaum zur Leitkultur in Deutschland gehört. "Wir sind ein christlich geprägtes Land und das Weihnachtsfest, also die Geburt Christi, ist ein selbstverständlicher Teil unserer Kultur", sagte die Bundestagsabgeordnete dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe). "Auch als Muslimin habe ich Weihnachten - wozu auch der Weihnachtsbaum gehört - immer als ein Fest der Wärme und der Freude empfunden", fügte die Politikerin aus Köln hinzu. Güler, die stellvertretende Vorsitzende der Programm- und Grundsatzkommission der CDU ist, verteidigte Parteichef Merz: "Das bedeutet ja nicht, dass sich jeder zuhause einen aufstellen muss, das verlangt Friedrich Merz auch nicht. Aber dass man dieses Fest mit all seinen Bräuchen respektiert, sollte für jeden, der hier lebt eine Selbstverständlichkeit sein." Güler erklärte, sie selbst haben einen besonderen Bezug zu dem Weihnachtsbrauch: "Ich liebe Weihnachtsbäume", sagt die CDU-Parlamentarierin der Zeitung. Als Kind hätten die Eltern ihr einen kleinen künstlichen Weihnachtsbaum gekauft, der jedes Jahr aufgestellt worden sein und um den herum auch Geschenke lagen. "Bei uns hat man sie allerdings erst Neujahr aufgemacht - es waren also Neujahrsgeschenke, was in der Türkei eher zur Tradition gehört", so Güler. Merz hatte in einem Interview gesagt: " "Wenn wir von Leitkultur sprechen, von unserer Art zu leben, dann gehört für mich dazu, vor Weihnachten einen Weihnachtsbaum zu kaufen."



