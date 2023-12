© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew



Einer der pessimistischsten Wall-Street-Strategen bleibt bei seiner Ansicht, dass 2024 kein gutes Jahr für den Aktienmarkt sein wird.JPMorgans Marko Kolanovic sagte in einer Notiz am Mittwoch, dass Investoren 2024 Bargeld gegenüber Aktien bevorzugen sollten, da es unwahrscheinlich erscheine, dass die US-Notenbank Federal Reserve die Zinsen schnell senken werde. Kolanovic zufolge legen die Anleger zu viel Gewicht auf die Vorstellung, dass eine wirtschaftliche Rezession im Jahr 2024 vermieden werden kann. Diese Ansicht in Verbindung mit der Tatsache, dass die Aktienbewertungen hoch und die Volatilität "ungewöhnlich niedrig" sind, legt für Kolanovic nahe, dass jetzt nicht der richtige …