Die meistgehandelten Produkte: DAX®seitwärts - Anleger bei NASDAQ-100® bullisch

Der DAX® kam heute morgen nicht vo der Stelle und notierte in der Nähe seines gestrigen Endstandes um 16.670 Punkte herum. Der heute veröffentlichte ifo-Beschäftigungsbarometer stieg im Vergleich zum November um 0.6 Punkte auf 96.5 Punkte. Nach Angaben der Euwax sind die Anleger unentschlossen über die weitere Entwicklung.

Knock-Out-Produkte auf den DAX® und NASDAQ-100® werden von Investoren am meisten nachgefragt. Auch Produkte auf Gold und Silber standen heute morgen hoch im Kurs. Calls auf den DAX® und NASDAQ-100® zählen zu den meistgehandelten Optionsscheinen und bei den Faktor-Knock-Outs steigen Anleger in Shorts auf den Euro Stoxx 50 ein.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag NASDAQ-100 ® Put HC77KB 7,37 16757,40 Punkte 17509,659574 Punkte 20,57 Open End DAX ® Call HD151E 2,97 16681,50 Punkte 16407,316278 Punkte 56,06 Open End DAX ® Call HD151J 2,77 16681,50 Punkte 16427,380262 Punkte 60,31 Open End S&P 500 ® Call HC6964 5,84 4742,13 Punkte 4101,525295 Punkte 7,37 Open End Gold Put HD14ZX 3,56 2053,40 USD 2088,320924 USD 52,24 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.12.2023; 10:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HD04FV 35,15 16673,00 Punkte 14000,00 Punkte 4,74 17.12.2024 DAX ® Call HC9GNN 29,02 16673,00 Punkte 14500,00 Punkte 5,74 17.09.2024 DAX ® Call HC37PM 22,78 16673,00 Punkte 14600,00 Punkte 7,32 12.03.2024 DAX ® Call HD0UPA 3,54 16673,00 Punkte 16500,00 Punkte 46,77 16.01.2024 Microsoft Corp. Call HC3W13 6,81 373,53 USD 310,00 USD 4,95 19.06.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.12.2023; 10:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag EURO STOXX 50® Short HD0SPH 3,48 4509,26 Punkte 4650,756684 Punkte -18 Open End DAX ® Short HC8E7K 2,02 16665,56 Punkte 17151,719632 Punkte -18 Open End DAX ® Long HD0KJ0 58,61 16665,56 Punkte 16356,270685 Punkte 25 Open End Delivery Hero SE Long HC9P4M 4,45 24,85 EUR 21,824358 EUR 4 Open End Rheinmetall AG Long HC3M0Q 6,40 285,50 EUR 271,954568 EUR 6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.12.2023; 10:25 Uhr

