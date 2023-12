DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Großbritannien wird wegen des nahenden Weihnachtsfestes an den Börsen verkürzt bis 13:30 Uhr MEZ gehandelt. In den USA findet am Anleihemarkt ein bis 20:00 Uhr MEZ verkürzter Handel statt.

MONTAG: In Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Südkorea und den USA findet wegen Weihnachten kein Handel statt.

DIENSTAG: In Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, der Schweiz und Spanien findet wegen Weihnachten kein Handel statt.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.21 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 4.796,25 -0,0% +20,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.946,00 -0,1% +47,4% Euro-Stoxx-50 4.515,04 -0,2% +19,0% Stoxx-50 4.073,80 -0,1% +11,6% DAX 16.678,89 -0,1% +19,8% FTSE 7.698,29 +0,0% +3,3% CAC 7.571,00 -0,0% +17,0% Nikkei-225 33.169,05 +0,1% +27,1% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 137,94 +0,16 +5,14 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 1,96 +0,00 -0,61 US-Rendite 10 J. 3,86 -0,03 -0,02

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,18 73,89 +0,4% +0,29 -2,8% Brent/ICE 79,70 79,39 +0,4% +0,31 -1,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 33,67 34,42 -2,2% -0,75 -59,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.060,76 2.046,07 +0,7% +14,70 +13,0% Silber (Spot) 24,48 24,48 +0,0% +0,01 +2,1% Platin (Spot) 973,20 968,00 +0,5% +5,20 -8,9% Kupfer-Future 3,91 3,92 -0,1% -0,00 +2,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem Erholungstag deuten sich leichte Verluste an. Auch wenn man sich vielerorts an den Börsen bereits auf eine vorweihnachtliche Ruhe einstellt, könnte dies am letzten Handelstag in den USA vor der Weihnachtspause ein Trugschluss sein. Denn der Markt wartet auf die noch vor Handelsbeginn zur Veröffentlichung anstehenden Daten zu den persönliche Ausgaben und Einkommen für November. Dabei wird auch der PCE-Preisindex bekanntgegeben - dieser gilt als das Preismaß, welches von der US-Notenbank am stärksten zur Beurteilung der Inflation beachtet wird. Nachdem die Spekulation auf 2024 deutlich sinkende Zinsen den Zinsprognosen der Fed enteilt ist, könnte eine deutlichere Abweichung des PCE-Preisindex für stärkere Bewegungen sorgen - insbesondere wenn er höher ausfallen sollte als erwartet. Denn dann bestünde Korrekturbedarf - bei Aktien und Anleihen.

Auf die Stimmung drückt indes der Geschäftsbericht von Nike, denn die Aktie bricht vorbörslich um 12,2 Prozent ein. Der Sportartikelhersteller schlug zwar im zweiten Geschäftsquartal die Gewinnerwartungen, kündigte aber auch einen Sparplan im Umfang von 2 Milliarden und Restrukturierungskosten von 400 bis 450 Millionen Dollar für das laufende Quartal an. Zudem rechnet Nike mit einem geringeren Umsatzanstieg als zuvor.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- BE 15:00 Geschäftsklimaindex Dezember PROGNOSE: -13,4 Punkte zuvor: -15,0 Punkte - US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter November PROGNOSE: +2,0% gg Vm zuvor: -5,4% gg Vm 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen November Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,5% gg Vj 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Dezember PROGNOSE: 69,4 vorläufig: 1. Umfrage: 69,4 zuvor: 61,3 16:00 Neubauverkäufe November PROGNOSE: +1,3% gg Vm zuvor: - 5,6% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kaum verändert - Der letzte Handelstag vor den Weihnachtsfeiertagen sorgt nur für kleinere Positionsanpassungen. Impulse könnte der PCE-Preisindex aus den USA liefern. Einen deutlichen Kursausreißer nach unten stellen Adidas mit 5,5 Prozent Minus dar. Hier belastet ein schwacher Ausblick von US-Konkurrent Nike. Die gesenkte Umsatzprognose spiegelt für die RBC eine schlechtere Nachfrage der Verbraucher als erwartet in allen Märkten wider. Dies dürfte sich negativ auf Mitbewerber auswirken. Entsprechend fallen auch Puma um 5,8 Prozent und JD Sports um 5 Prozent. Mit Blick auf eine schwache Konsumnachfrage brechen Zalando sogar um 7 Prozent ein, Delivery Hero um 5,6 Prozent. Hier hatten jüngst die deutschen Konsumentenumfragen gezeigt, dass der Trend der Verbraucher zurück zu den Ladengeschäften geht. Die Aktien des Beteiligungsunternehmens Prosus brechen um 17 Prozent ein. Grund ist ihre größte Beteiligung an der chinesischen Spieleaktie Tencent. Diese war in Hongkong über 12 Prozent abgestürzt, nachdem Peking Beschränkungen der Online-Spielbranche veröffentlicht hat. Ubisoft fallen um 4,2 Prozent. Einschränkungen wie in China könnten die Wachstumshoffnungen an das Geschäftsmodell der Games-as-a-Service zunichte machen. Spieler sollen dabei zu Abonnenten gemacht werden und für einen dauerhaften Cashflow sorgen. Bei Logitech geht es um 3,2 Prozent tiefer. Die Umsätze sind über Zubehör hochkorreliert mit der Spiele-Industrie.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:55 Uhr Do, 17:05 Uhr % YTD EUR/USD 1,1028 +0,2% 1,0997 1,0992 +3,0% EUR/JPY 156,64 +0,0% 156,46 156,23 +11,6% EUR/CHF 0,9415 -0,1% 0,9423 0,9415 -4,9% EUR/GBP 0,8663 -0,2% 0,8665 0,8683 -2,1% USD/JPY 142,02 -0,1% 142,28 142,11 +8,3% GBP/USD 1,2730 +0,4% 1,2691 1,2658 +5,3% USD/CNH (Offshore) 7,1391 -0,1% 7,1538 7,1435 +3,1% Bitcoin BTC/USD 43.622,32 -0,8% 44.004,06 43.860,37 +162,8%

Der Dollar bleibt mit Zinssenkungsfantasie unter Druck.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit Ausnahme von Hongkong hat es an den Aktienmärkten vor Weihnachten nur wenig Bewegung gegeben. Zum Ende des Handels war die Tendenz fast durchweg behauptet. Der Nikkei-Index in Tokio stieg leicht, er wurde auch etwas zurückgehalten vom weiter anziehenden Yen. Allgemein hieß es, dass die Märkte auf Preisdaten aus den USA warteten. Dort steht im Tagesverlauf der PCE-Index an. Steil abwärts ging es in Hongkong. Für den Stimmungsumschwung sorgte ein Regulierungsentwurf, der schärfere Regeln für Anbieter von Online-Spielen vorsieht. Aktien aus der Online-Spiele-Branche gerieten daraufhin stark unter Druck. Das Schwergewicht Tencent lag zuletzt gut 13 Prozent im Minus, Netease brachen sogar um rund 25 Prozent ein. Der Subindex der Technologieaktien knickte um mehr als 4 Prozent ein. In Sydney brachen Core Lithium um 21 Prozent ein. Der Lithiumförderer will seine Aktivitäten möglicherweise einschränken. Core teilte mit, dass die Preise für das Lithium-Mineral Spodumen seit Ende Oktober um mehr als 40 Prozent gefallen seien.

CREDIT

Die Risikoprämien am Kreditmarkt präsentieren sich kaum verändert. Das Geschäft am Primärmarkt sei mit Blick auf die Weihnachtsfeiertage zum Erliegen gekommen. Viele Marktteilnehmer hätten die Bücher für dieses Jahr bereits geschlossen, heißt es.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

KLÖCKNER

will im Zuge seiner Portfolio-Optimierung vier europäische Landesgesellschaften verkaufen. Das Unternehmen hat in diesem Zusammenhang am Freitag ein "unwiderrufliches Angebot" der spanischen Hierros Anon S.A. erhalten, das alle erforderlichen Konditionen für den Erwerb der Landesgesellschaften in Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und Belgien beinhaltet.

LUFTHANSA DISCOVER

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat ihre Mitglieder für Samstag zu einem fünfstündigen Warnstreik bei der Ferienfluggesellschaft Lufthansa Discover aufgerufen. Bestreikt würden alle Flüge der Airline mit Maschinen vom Typ Airbus A320 und A330, die von 08.00 bis 13.00 Uhr in Deutschland starten.

RHEINMETALL

hat einen Auftrag im Wert von 328 Millionen Euro für die Modernisierung von Rumäniens Flugabwehr erhalten. Das rumänische Verteidigungsministerium hat Rheinmetall damit beauftragt, die Flugabwehr-Artilleriesysteme des Landes vom Typ Oerlikon GDF 103 umfassend zu modernisieren.

December 22, 2023 07:25 ET (12:25 GMT)

BRISTOL MYERS SQUIBB

zahlt 330 US-Dollar pro Aktie in bar für Karuna und dessen experimentelles Schizophrenie-Medikament, für das derzeit die Zulassung in den USA beantragt wird. Bristol geht davon aus, dass die Transaktion, die auch 1,3 Milliarden Dollar in bar umfasst, über die Karuna verfügt, in der ersten Hälfte des nächsten Jahres abgeschlossen werden kann. Das Gesamtvolumen beträgt 14 Milliarden Dollar.

BYD

plant den Bau eines Werks für Elektrofahrzeuge in Ungarn. Der chinesische Tesla-Konkurrent will über seinen Heimatmarkt hinaus expandieren, und das Werk in Ungarn wird sein erster Produktionsstandort in Europa sein.

