Immer wieder werden in den Foren des Militär-MMO sensibelste Militärdaten geleakt. Doch warum erscheinen die so geheimen Dokumente immer wieder genau hier? Es ist nicht einmal passiert und auch nicht zweimal - ganze 14 Mal sind in den Foren des Online-Spiels War Thunder schon super geheime Militärdokumente veröffentlicht worden. Von einem Einzelfall kann also definitiv nicht mehr die Rede sein. Erst vor einigen Tagen ist es wieder passiert.AnzeigeAnzeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...