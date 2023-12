Hanshow, Microsoft, Intel und E-Ink haben ein gemeinsames Whitepaper zum Thema "Grüne Digitalisierung" veröffentlicht ein Prozess, bei dem die gleichzeitige Digitalisierung und das Streben nach grüner Nachhaltigkeit ein doppelter Wachstumsmotor für den Einzelhandel sein können. Die vier Unternehmen verfügen zusammen über führendes technisches Know-how und innovative Fähigkeiten in ihren jeweiligen Bereichen, die diese Einzelhändler nutzen können, um durch Digitalisierung nicht nur zu wachsen, sondern eigene Akzente zu setzen. In der Einzelhandelsbranche vollzieht sich ein deutlicher Wandel in Richtung Nachhaltigkeit, und die Technologie spielt bei diesem Wandel eine entscheidende Rolle.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231219539133/de/

Hanshow's Report on Green Digitalization (Graphic: Business Wire)

Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind zwei sich ergänzende Ziele mit höchster Priorität. Vor diesem Hintergrund einer sich verändernden globalen Einzelhandelsbranche, stellen diese beiden Werte einen doppelten Motor für das Wachstum des Einzelhandels dar. Sie werden in diesem Whitepaper durch die Bedeutung der grünen Digitalisierung für die Nachhaltigkeit der Branche unterstrichen. Mithilfe von Datenanalysen und entsprechenden Vorhersagen können Einzelhändler die Marktnachfrage besser verstehen, ihre Produktstruktur optimieren, ihre Bestandsverwaltung verbessern sowie ihre Ressourcenausgaben reduzieren.

Liangyan Li, SVP und Head of Global Sales bei Hanshow, sagte: "Wir glauben, dass wir den Einzelhändlern durch Technologie eine grünere und digitalere Zukunft bringen können. Dieses Whitepaper ist ein wichtiger Schritt von Hanshow, das nicht nur unsere ökologische Zusammenarbeit mit Microsoft, Intel und E-Ink zeigt, sondern auch verdeutlicht, wie wir diese Vision durch Zusammenarbeit und Innovation realisieren können."

Keith Mercier, General Manager of Worldwide Retail and Consumer Goods, Microsoft, fügte hinzu: "Die Einzelhandels-SaaS-Lösungen von Hanshow, die auf der Cloud-Plattform Microsoft Azure aufbauen, schaffen eine grüne Vision für die zentrale Verwaltung von Millionen von IoT-Geräten, die über Hunderte von stationären Geschäften verteilt sind. Damit erreicht die Plattform einen geringeren CO2-Fußabdruck und einen effizienteren Betrieb. Dieser Paradigmenwechsel ist ein Beweis für das Potenzial der Technologie, die Einzelhandelslandschaft neu zu gestalten, die Konnektivität zu verbessern und die Branche in eine neue Ära der Innovation und Kundenorientierung zu führen."

Richard Zhang, CTO Senior Principal AI Engineer, Network Edge BU, Intel China, ist überzeugt: "Mit der zunehmenden Digitalisierung des Einzelhandels nutzen immer mehr Einzelhändler KI als Eckpfeiler zur Verbesserung der Geschäftsabläufe, zur Steigerung des Umsatzes und zur Gewinnung tieferer Einblicke in die Präferenzen der Kunden. Bei der Zusammenarbeit von Intel und Hanshow geht es darum, unsere fortschrittlichen Technologien zu integrieren, um diese Bemühungen zu verstärken und es den Einzelhändlern so zu ermöglichen, nicht nur einzigartige Einkaufserlebnisse zu bieten, sondern auch zum Umweltschutz beizutragen."

Johnson Lee, Chairman und CEO von E-Ink, erklärt: "Wir sind stolz darauf, bei diesen Nachhaltigkeitsinitiativen mit Hanshow zusammenzuarbeiten. Wir sind uns der weitreichenden Bedeutung bewusst, die die Integration unserer innovativen ePaper-Technologie in die Lösungen von Hanshow hat. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein in unserem gemeinsamen Bestreben, die Umweltverantwortung im Einzelhandel zu verbessern."

Mit der Veröffentlichung des Whitepapers rufen Hanshow, Microsoft, Intel und E-Ink auch gemeinsam die "Green Digitalization Joint Action Initiative for the Retail Industry" ins Leben, die globale Einzelhändler auffordert, den Wandel einer grünen Digitalisierung für eine nachhaltige Zukunft aktiv zu gestalten. Auch in Zukunft wird Hanshow daran arbeiten, neue Lösungen zu entwickeln, welche die nachhaltigen Vorteile der Technologie für den Einzelhandel nutzbar macht und seinen Kunden und Partnern auf der ganzen Welt die Vorteile der grünen Digitalisierung nahebringt.

Über Hanshow

Hanshow ist einer der Weltmarktführer in der Entwicklung und Herstellung von elektronischen Regaletiketten und digitalen Ladenlösungen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine Reihe von maßgeschneiderten IoT-Touchpoints und digitalen Ladenlösungen, die kundenorientierte Erkenntnisse liefern Die Lösungen von Hanshow haben einer großen Anzahl von Geschäften in mehr als 50 Ländern und Regionen geholfen, ihre Abläufe zu rationalisieren, Preisstrategien zu optimieren und den Kunden ein persönlicheres Erlebnis zu bieten. Erfahren Sie mehr unter: www.hanshow.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231219539133/de/

Contacts:

info@hanshow.com