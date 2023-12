© Foto: P.L. - unsplash.com



Der chinesische Autobauer BYD greift die westlichen Autohersteller nun direkt in Europa an. In der südungarischen Stadt Szeged wollen die Chinesen eine E-Auto-Fabrik bauen. Der chinesische Tesla-Konkurrent Build Your Dreams (BYD) will seine erste europäische Produktionsstätte in Ungarn errichten. Die Fabrik soll in der südungarischen Stadt Szeged entstehen und Tausende von Arbeitsplätzen schaffen. Das gab der ungarische Außenminister Peter Szijjarto heute in Budapest bekannt, wie der Fernsehsender ntv berichtet. Es handele sich um eine der größten Investitionen in der Geschichte Ungarns, sagte Szijjarto, ohne allerdings genaue Zahlen zur Investitionssumme zu nennen. BYD (Build Your …