Die Northern Data Group verstärkt ihr Executive Committee mit einer erfahrenen Führungspersönlichkeit, um die Ambitionen der Gruppe zu unterstützen und den Anforderungen des sich verändernden finanziellen und regulatorischen Umfelds gerecht zu werden Frankfurt am Main - 22. Dezember 2023 - Die Northern Data Group (Börsenkürzel: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), ein führender Anbieter von spezialisierter High Performance Computing (HPC)-Infrastruktur, gab heute die Erweiterung des Executive Committee der Gruppe durch die Ernennung von Rudolf Haas zum Group Chief Legal Officer bekannt. Rudolf Haas tritt ab dem 1. Januar 2024 in die Gruppe ein. Rudolf Haas hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz im Umgang mit der Schnittstelle zwischen Recht und Wirtschaft. Er wechselt zur Northern Data Group von King & Wood Mallesons, wo er seit 1997 als Partner im Frankfurter Büro und als Managing Director für die deutsche Niederlassung tätig war. Rudolf Haas ist auf Finanzierungen und Kapitalmärkte spezialisiert, nachdem er über zwei Jahrzehnte bei privaten Anwaltskanzleien tätig war. Diese Erweiterung des Executive Committee der Northern Data Group ist der folgerichtige Schritt, um die Marktchancen in jedem Sektor ihrer drei Geschäftsbereiche: Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining zu nutzen, um den Fortschritt in der KI-, ML- und damit verbundenen HPC-Branche voranzutreiben. Mit einem gestärkten Executive Committee ist die Northern Data Group bereit, die nächste Phase ihrer globalen Strategie umzusetzen und die strategischen Chancen auf dem Markt zu nutzen. Rudolf Haas wird die juristische Strategie der Northern Data Group und die kontinuierlichen Investitionen in die anspruchsvollste verfügbare Hardware verantworten, um Innovationen auf dem globalen HPC-Markt voranzutreiben. Rudolf Haas ist seit 1997 als Rechtsanwalt in Deutschland tätig, nachdem er Rechtswissenschaften an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, der Universität Regensburg und der University of Virginia School of Law studiert hat. Neben seiner Tätigkeit bei der Northern Data Group ist Rudolf Haas seit über einem Jahrzehnt als Dozent am Institute for Law and Finance der Goethe-Universität Frankfurt am Main tätig. Aroosh Thillainathan, Gründer und Chief Executive Officer, kommentiert: "Da die Northern Data Group sich immer schneller zu einem weltweit führenden Anbieter von High Performance Computing (HPC)-Lösungen entwickelt, ist es wichtig, dass wir unsere Führungsstruktur verstärken, um unserem Wachstumstempo gerecht zu werden. Rudolf bringt umfassende Expertise und eine starke Erfolgsbilanz mit, um die Gruppe in einem sich ständig verändernden finanziellen und regulatorischen Umfeld zu unterstützen, während wir unsere Vision umsetzen und Wert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre schaffen." Rudolf Haas, designierter Chief Legal Officer, kommentiert: "Es ist äußerst spannend, in dieser wichtigen Phase des Unternehmenswachstums und inmitten dieser transformativen Zeit für die HPC-Branche zur Northern Data Group zu kommen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Aroosh und dem gesamten Executive Committee der Gruppe, um die ehrgeizige Vision der Northern Data Group zu unterstützen." Über die Northern Data Group: Die Northern Data Group (ETR: NB2) ist ein Anbieter von Infrastrukturlösungen für High-Performance Computing (HPC). Unsere HPC-Infrastruktur bildet die Grundlage für unsere drei Geschäftsbereiche: Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining. Durch unsere dedizierte Rechenleistung treiben wir Innovationen in den Bereichen Generative KI und Blockchain-Technologien voran. Unsere Partnerschaften mit branchenführenden HPC-Hardware-Herstellern wie NVIDIA, Gigabyte und MicroBT sind von grundlegender Bedeutung für die Beschleunigung von Innovationen in den Bereichen, in denen wir tätig sind. Investor Relations:

