In der Welt der TV-Streaming-Dienste hat sich die ARD Mediathek als ein wahrer Publikumsmagnet in Deutschland etabliert. Mit einer Auswahl an Serien, Dokumentationen und Filmen zieht sie Millionen von Zuschauern täglich an. Wenn es um Streamingplattformen geht, denken viele zuerst an Netflix oder Disney Plus. Aber in Deutschland hat sich die ARD Mediathek als ein echter Favorit herausgestellt. Im Jahr 2023 war sie die populärste Plattform der TV-Sender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...