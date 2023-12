NEW YORK (dpa-AFX) - Am letzten Handelstag vor Weihnachten haben die US-Börsen ihre Vortagesgewinne etwas ausgebaut. Inflationsdaten fielen am Freitag weitgehend wie erwartet aus, was die Marktmeinung bestärken sollte, dass die Notenbank Fed die Leitzinsen im ersten oder zweiten Quartal des neuen Jahres senken wird. Die Auftragseingänge für langlebige Güter waren in der weltgrößten Volkswirtschaft im November nach einem schwachen Oktober kräftig gestiegen.

Der Dow Jones Industrial legte um 0,21 Prozent auf 37 483,66 Punkte zu. Im Wochenverlauf deutet sich damit ein kleines Plus an. Am Mittwoch war der US-Leitindex zunächst auf ein Rekordhoch geklettert, bevor er in einem nervösen Handel deutlich in die Verlustzone rutschte. Doch schon am Donnerstag erholte sich das Börsenbarometer wieder etwas.

Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,41 Prozent auf 4766,00 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,32 Prozent auf 16 810,69 Zähler./la/he

