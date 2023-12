EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

The Platform Group AG übernimmt Autoplattform Vivelacar vollständig Düsseldorf, 22. Dezember 2023, The Platform Group AG (ISIN DE000A200QEFA1, "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, gibt den vollständigen Erwerb der Vivelacar GmbH ("Vivelacar"), einer führenden Plattform für Abonnements von Fahrzeugen, bekannt. Anfang des Jahres 2023 ist The Platform Group AG als Mehrheitsgesellschafter bei Vivelacar eingestiegen und hat seit dem Einstieg erfolgreich die Plattform-Strategie durch die Softwarelösungen der The Platform Group AG ausgeweitet. Ebenso wurde im Jahresverlauf die Akquisition der Cluno-Gruppe, München, vorgenommen. Dies mit dem Ziel die starke Marktstellung im Raum D, A, CH weiter auszubauen. Inzwischen wurden weitere Fahrzeugbestände und Marken live genommen, die wichtigsten Fabrikate sind Mercedes, Volkswagen, Hyundai, Open und Nissan. Sitz der Gesellschaft ist Stuttgart, es bestehen weitere Niederlassungen in Wien, Zürich und Zagreb. Per Dezember 2023 wurde mit drei Verkaufsparteien die Anteilsübernahme vereinbart, künftig sind 100% der Anteile im Eigentum der The Platform Group AG, das Closing der Transaktion ist per März 2024 vorgesehen, die Vergütung der Anteilserwerbe an die Verkäufer erfolgt sowohl durch Barmittel als auch durch Aktienvergütung im Rahmen des genehmigten Kapitals der The Platform Group AG. "Vivelacar hat sich als Plattform gut entwickelt, die Kosten sind gesunken und wir können unsere Marktposition gut ausweiten. Der Markt für Auto-Abolösungen wächst rasant und es gibt nur wenige Anbieter in dem Markt. Die Kunden schätzen die hohe Flexibilität einer monatlichen Kündigungsfrist und den Service, dass Fahrzeuge direkt angemeldet und versichert sind. Insbesondere der B2B-Kundenanteil steigt deutlich", so Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group AG. Im kommenden Jahr plant The Platform Group AG die Akquisition von weiteren 3-8 Unternehmen, sowohl im B2B- wie auch im B2C-Bereich. The Platform Group AG: The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 18 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 14 Standorte mit 680 Mitarbeitern. Seit dem Jahr 2020 wurden über 20 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. In 2023 wird mit einem Umsatz von 440 Mio. Euro und einem bereinigten EBITDA von 20 Mio. Euro gerechnet. Kontakt:

Investor Relations

Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com



