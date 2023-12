1.000 % Rallye: Wie Solana seinen Wert in diesem Jahr verzehnfacht hat

Sicher wurde noch keine Kryptowährung so oft totgesagt, wie das bei Bitcoin in den letzten 15 Jahren der Fall war, aber bei Solana war man sich vor gut einem Jahr noch relativ sicher, dass es keinen Ausweg mehr gibt. Der rasante Aufstieg des einstigen Ethereum-Killers hat viele in Staunen versetzt. Aber wer hoch fliegt, kann auch tief fallen und so hat es nicht lange gedauert, bis ständige Netzwerkausfälle auf der jungen Blockchain dazu geführt haben, dass das Vertrauen der Anleger und der Entwickler schnell verloren gegangen ist. Mit dem Crash der Kryptobörse FTX, die über 10 % des Gesamtangebots der SOL-Bestände gehalten hat, war es für viele dann sicher, dass der Coin bald wertlos sein wird. Gekommen ist es nun aber ganz anders.

Von 8,14 Dollar zu 99,12 Dollar in einem Jahr

Laut Daten von Coinmarketcap hat der SOL-Kurs sein Tief der letzten 12 Monate bei 8,14 Dollar erreicht. Der ohnehin schon durch den Kryptowinter angeschlagene Coin, der erst von 260 Dollar auf 35 Dollar eingebrochen ist, hat nach der Insolvenz der Kryptobörse FTX nochmal einen dramatischen Kursrutsch erlebt. Sam Bankman-Fried, der Gründer von FTX war von Solana überzeugt und hat Unmengen an SOL gekauft. Das hat dazu geführt, dass der Coin für Investoren, die an ein Comeback geglaubt hätten, auch zu riskant wurde, da klar war, dass die enormen Mengen, die FTX hält, abverkauft werden müssen, um Gläubiger auszuzahlen.

(SOL Kursentwicklung in den letzten 12 Monaten - Quelle: Coinmarketcap)

Nachdem sich herausgestellt hat, dass die Sorgen der Investoren unbegründet waren, da alle Beteiligten daran interessiert waren, den Gläubigern so viel wie möglich zurückzuzahlen und den SOL-Kurs nicht weiter unter Druck zu setzen, ist es schnell zu einer Erholung gekommen, bei der zumindest die 20 Dollar Marke wieder anvisiert wurde.

Nach einer langen Konsolidierungsphase im Bereich um 20 Dollar haben sich nach und nach die Umstände zum Guten gewendet. Ein eigenes Smartphone, die längste Phase der Netzwerkstabilität und eine Bitcoin-Rallye, die sich auf den gesamten Markt positiv auswirkt, haben dazu beigetragen, dass es von hier aus vor allem im letzten Quartal steil nach oben gegangen ist. Inzwischen überzeugen auch die On-Chain-Daten und passen zur Kursentwicklung.

(Solana Value Moved on Chain - Quelle: the block)

Dazu kommen starke Partnerschaften mit Unternehmen wie Shopify, die dazu beitragen können, dass die Solana Blockchain auch im Alltag öfter genutzt wird - auch von denen, die mit Kryptowährungen bisher nichts zu tun haben.

BONK, der Meme Coin, der in den letzten Wochen durch die Decke gegangen ist, hat das Fass dann wohl zum Überlaufen gebracht. Aufgrund der Kursexplosion des Solana-basierten Tokens ist ein Hype entstanden, der zahlreiche Entwickler und Trader von Ethereum auf die Solana gelockt hat, die hier versuchen, den nächsten Milliarden Dollar Meme Coin zu finden. Inzwischen werden unzählige Coins Tag für Tag gelauncht und Geschichten von Kleinanlegern, die mit einem Solana Meme Coin hunderttausende Dollar verdienen, machen die Runde, wodurch noch mehr User ins Ökosystem gezogen werden.

Auch nach der beeindruckenden 1.000 % Rallye in diesem Jahr muss hier noch lange nicht Schluss sein. Für die erste Jahreshälfte 2024 ist das Firedancer Upgrade geplant, welches die Skalierbarkeit nochmal deutlich erhöhen soll. Inzwischen wird es immer wahrscheinlicher, dass auch SOL im nächsten Bullrun ein neues Allzeithoch erreicht, weshalb der Kurs von hier aus nochmal um ein Vielfaches steigen kann.

Wem der Einstieg nach einer 1.000 % Rallye allerdings zu heiß ist, der könnte im aktuellen bullischen Marktumfeld auch zahlreiche kleinere Coins finden, bei denen das Risiko zwar höher ist, das Gewinnpotenzial dafür aber enorm ist, wenn das Projekt dahinter stimmt. Aktuell zieht zum Beispiel die neue Stake to Mine-Plattform Bitcoin Minetrix die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich.

Jetzt mehr über Bitcoin Minetrix erfahren.

1.000 % Rallye auch bei Bitcoin Minetrix möglich?

Mit Bitcoin Minetrix entsteht eine Plattform, die es Investoren ermöglicht, durch das Staken ihrer $BTCMTX-Token Credits zu erhalten, die für das Bitcoin Cloud Mining genutzt werden können. Dazu führt das Team bereits Verhandlungen mit verschiedenen Cloud-Anbietern, um der Community zu ermöglichen, selbst Bitcoin zu schürfen, ohne in teure Hardware investieren zu müssen. Dieser innovative Stake to Mine-Ansatz bringt jede Menge Vorteile für die Investoren, die bereits $BTCMTX-Token im Wert von fast 6 Millionen Dollar gekauft haben.

(Bitcoin Minetrix Presale - Quelle: Bitcoin Minetrix)

Schon während des Vorverkaufs können Anleger, die ihre Token staken, eine Rendite in Form von zusätzlichen $BTCMTX-Token erhalten. Ist der Presale abgeschlossen, geht das Projekt in die Stake to Mine-Phase über, wo Anleger dann die Credits für das Bitcoin Cloud Mining für das Staken ihrer Token erhalten.

Jetzt $BTCMTX-Webiste besuchen.

Dadurch entfällt das Risiko, das bisher mit Cloud Mining einhergeht, dass die geschürften Bitcoin nicht ausgezahlt werden, nachdem man das Geld überwiesen hat. Auf Bitcoin Minetrix wird die Verteilung des Mining-Guthabens über Smart Contracts geregelt. Je mehr $BTCMTX-Token man in den Staking Pool einzahlt, desto mehr Credits erhält man. Durch dieses Konzept wird es auch Kleinanlegern wieder möglich, sich am Schürfen neuer Bitcoin zu beteiligen, was vor allem im bevorstehenden Bullrun lukrativ sein kann.

(Stake to Mine Dashboard - Quelle: bitcoinminetrix.com)

Die Tatsache, dass schon im Vorverkauf $BTCMTX-Token für knapp 6 Millionen Dollar gekauft wurden, von denen der Großteil in den Staking Pool eingezahlt wurde, spricht dafür, dass es nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell zu einem massiven Preisanstieg kommen könnte, da die Nachfrage das frei handelbare Angebot übersteigen könnte. Zahlreiche Krypto-Experten, die auf das Projekt aufmerksam geworden sind, gehen davon aus, dass Bitcoin Minetrix das Potenzial hat, die Mining-Industrie umzukrempeln und zu den großen Gewinnern im nächsten Jahr gehören könnte.

Jetzt noch rechtzeitig einsteigen und $BTCMTX im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.