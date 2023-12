Börsen News: Cloud-Aktien zeigen Stärke - mit Snowflake, Salesforce und Datadog in das Jahr 2024?

Cloud-Aktien sind ein dynamischer Sektor in der Technologiebranche. Mit der zunehmenden Digitalisierung von Geschäftsprozessen und dem steigenden Bedarf an flexibler und skalierbarer Infrastruktur haben Unternehmen und Investoren ein starkes Interesse an Cloud-Diensten und -Technologien entwickelt. Cloud-Unternehmen bieten Speicherplatz, Rechenleistung, Datenanalyse und andere Dienste über das Internet an, was zu Kosteneinsparungen, Effizienzsteigerungen und innovativen Lösungen führt. Die Vielfalt der Angebote und die wachsende Nachfrage machen Cloud-Aktien zu einem dynamischen Markt, der Potenzial für Investoren bietet.

Werfen wir einen Blick auf die Gegenüberstellung des Nasdaq Cloud Index und dem S&P500 sehen wir eine deutliche Outperformance. Der Cloud Index stieg doppelt so stark wie der S&P500.

Aktuell zeigen beispielsweise die Snowflake, Salesforce und Datadog Aktie Stärke. Gibt es hier die Chance auf eine Outperformance zum Jahresende?

Snowflake Aktie

Snowflake ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Data-Warehousing-Diensten und Datenmanagementlösungen. Das Unternehmen hat sich durch eine nnovative Architektur und die Fähigkeit, große Mengen an Daten effizient zu verarbeiten, ausgezeichnet. Snowflake ermöglicht Unternehmen, Daten in der Cloud zu speichern, zu verwalten und zu analysieren, was zu besseren Einblicken und Entscheidungen führt.

Oberhalb von 198-199 $ könnte sich bei der Snowflake Aktie ein Long-Einstieg anbieten, mit enger Absicherung bei rund 194 $.

Eine KI-gestützte Datenanalyse kommt beim innovativen Tool AltIndex zu einer Kaufempfehlung, bei welcher insbesondere der Geschäftsausblick stark bullisch eingeordnet wird.

Salesforce Aktie

Salesforce ist ein führendes Unternehmen im Bereich Customer Relationship Management und Cloud-basierten Unternehmenslösungen. Die Plattform von Salesforce ermöglicht es Unternehmen, Kundenbeziehungen zu verwalten, Marketingaktivitäten zu automatisieren und Geschäftsprozesse zu optimieren. Mit vielfältigen Tools und Dienstleistungen hat Salesforce eine starke Präsenz in der IT-Branche und unterstützt Unternehmen dabei, erfolgreichere Beziehungen zu Kunden aufzubauen. Umsatz und Gewinn entwickeln sich stark, das Gleiche gilt für die Aktie.

AltIndex-Daten kommen aktuell zu einer Halteempfehlung. Das Sentiment stieg zuletzt deutlich an, allerdings war der Webpage-Traffic eher rückläufig.

Aktuell befindet sich die Salesforce Aktie mit einem neuen Verlaufshoch an einem langfristig markanten Widerstand. Sollte dieser bei rund 267 $ überwunden werden, scheint der Weg zum Allzeithoch frei.

Datadog Aktie

Datadog ist ein führender Anbieter von Monitoring- und Analyseplattformen für Cloud- und Anwendungsleistungen. Das Unternehmen ermöglicht es den Kunden, Echtzeit-Einblicke in ihre IT-Infrastruktur und Anwendungen zu gewinnen, um Leistungsprobleme zu identifizieren und zu beheben. Mit fortschrittlichen Tools zur Datenerfassung und -visualisierung hilft Datadog Unternehmen dabei, die Effizienz zu steigern und die Benutzererfahrung zu verbessern.

Ein attraktives Setup gibt es bei der Datadog Aktie oberhalb von 123,20-123,50 $.

Auch der AI-Score von Datadog kommt zu einer Kaufempfehlung. Zwar hatte das Sentiment zuletzt einen kleinen Rücksetzer. Der positive Geschäftsausblick und eine bullische Wachstumsprognose statuieren jedoch augenscheinlich bei AltIndex ein attraktives CRV.

Amazon bleibt das Basis-Investment im Cloud Computing

Amazon ist dank Amazon Web Services (AWS) weiterhin das Basis-Investment im Cloud-Computing. Die Dominanz ist wenig überraschend, da AWS mit einer breiten Auswahl umfassender Dienste aufwartet und mit über 30 % des Cloud-Infrastrukturdienste-Marktes den größten Anteil hält. Die Wettbewerber Microsoft Azure und Google Cloud, die Marktanteile von 15 % bzw. 10 % aufweisen, sind zwar wichtige Akteure, können jedoch AWS nicht als Marktführer angreifen. Aktuell entfallen rund 60 % der Ausgaben für Cloud-Infrastrukturdienste auf diese drei Anbieter. AWS zeichnet sich durch langjährige Erfahrung, globale Reichweite und einen innovativen Ansatz aus, was den Amazon-Cloud-Service zur bevorzugten Wahl für Unternehmen auf der Suche nach einer zuverlässigen und leistungsstarken Cloud-Lösung macht. Nicht nur dank der Markt- und Technologieführerschaft im Cloud-Computing bleibt die Amazon Aktie für das Jahr 2024 ein Basis-Investment.

Mit einer historisch weitgehend fairen Bewertung und guten Wachstumsaussichten kommt der AI-Score von AltIndex zu einer Kaufempfehlung. Das Wachstum ist intakt, der Webpage-Traffic wuchs zuletzt zweistellig und deutet ein intaktes Geschäft im Schlussquartal 2023 an.

Aktien mit AltIndex analysieren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.