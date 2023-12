DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Recycling: Wie grün ist eine Batterie für E-Autos? Panasonic, Arcadia Minerals und BYD

Frankfurt (pta/23.12.2023/08:00) - Der Übergang in die Elektromobilität ist ein wichtiger Bestandteil der grünen Wende. Ein Faktor ist grüne Energie, welche durch erneuerbare Quellen produziert werden soll. In diesem Zusammenhang existieren zwei wichtige Fragen: Woher kann grünes Lithium kommen? Und was passiert mit den Batterien, wenn sie ihre Lebensdauer erreicht haben?

Rund um das Recycling gibt es Studien und Untersuchungen, die Hoffnung auf grüne Batterien machen. Eine Forschungsgruppe von Bosch kam zu dem Schluss, dass beim Recycling einer Lithium-Ionen-Batterie bis zu 95% der chemischen Bestandteile wiederverwertet werden können. Darunter Lithium, Kupfer, Nickel und Kobalt. Dafür braucht es allerdings optimale Bedingungen, die bei jeder Batterie herrschen müssen. Derzeit werden in Europa rund 50 Kilotonnen Altbatterien im Jahr recycelt. Fraunhofer ISI hat berechnet, dass das Recycling im Jahr 2023 in Europa bereits 420 Kilotonnen betragen soll. 2040 sollen es dann 2100 Kilotonnen sein.

Panasonic (ISIN: JP3866800000) treibt die Batterieproduktion voran

Das japanische Unternehmen stellt einen der größten Hersteller von Elektronikprodukten weltweit dar. Außerdem gehört Panasonic zu den fünf größten Batterieherstellern für die Elektromobilität. Die Batterien des Konzerns gelten als besonders langlebig. Sie sind so konzipiert, dass sie über einen längeren Zeitraum gleichbleibende Leistungen bringen können. Eine lange Lebensdauer ist rund um den Nachhaltigkeitsgedanken von großer Bedeutung. An der Börse kratzte der Kurs von Panasonic zuletzt am Rekordhoch, fiel im Oktober aber. Derzeit geben einige Analysehäuser Kaufempfehlungen. So auch Jefferies. Die Analysten legten das Kursziel auf umgerechnet etwas mehr als 12,60 Euro fest.

Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815): Lithium für die Batterieproduktion

Das Recycling ist in hohem Maße von Batterien abhängig, und Lithium ist ein entscheidender Rohstoff, der für einen reibungslosen Übergang in die Elektromobilität unverzichtbar ist. Um diese steigende Nachfrage zu befriedigen, muss die Produktion erheblich gesteigert werden. Arcadia Minerals ist ein wichtiger Akteur unter den Unternehmen, die sich für die Bereitstellung von umweltfreundlichem Lithium für die Elektromobilität einsetzen. Das australische Explorationsunternehmen treibt das Bitterwasser-Lithium-in-Sole-Projekt in Namibia aktiv voran und beabsichtigt, ein fortschrittliches DLE-Verfahren zur Gewinnung einzusetzen. Die Ende November begonnenen Bohrungen zielen darauf ab, mineralreiche wässrige Solekörper mit hohem Lithiumgehalt und einer damit verbundenen Mineralisierung zu entdecken. Die Ergebnisse werden bis Januar 2024 erwartet.

Gleichzeitig macht Arcadia Minerals Fortschritte beim weiter fortgeschrittenen Tantalprojekt Swanson, das sich derzeit in der Phase des Minenbaus befindet. Eine Machbarkeitsstudie prognostiziert für das Projekt einen zurechenbaren freien Cashflow von 3,2 Millionen australischen Dollar pro Jahr. Darüber hinaus sind die Aktien von Arcadia Minerals an den deutschen Finanzmärkten handelbar.

BYD (ISIN: CNE100000296) als Vorreiter bei der Elektromobilität

BYD hat sich zum weltweit führenden Batteriehersteller aufgeschwungen. Die BYD Blade Batterie gilt als eine der modernsten und sichersten Akkutechnologien für Elektrofahrzeuge. Das chinesische Hightech-Unternehmen entwickelt und produziert auch Elektroautos. Ein ganzheitlicher Ansatz, welcher BYD zu einem Vorreiter bei der grünen Mobilitätswende macht. Viele Analysten sehen daher Potenzial an der Börse. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel Ende November bei 27 Bewertungen rund 50% über dem tatsächlichen Kurswert.

Batterie-ETF als Investment: Global X Lithium & Battery Tech (ISIN: IE00BLCHJN13)

Top-Holdings: Albemarle (ISIN: US0126531013), Rivian Automotive (ISIN: US76954A1034), Tesla (ISIN: US88160R1014), Panasonic (ISIN: JP3866800000) und BYD

Grüne Batterien für die grüne Wende

"Uns wurde recht schnell klar: Was wir zusammenbauen können, können wir auch wieder auseinandernehmen", wird Sebastian Krieger, Gruppenleiter Entwicklung und Vertriebsunterstützung bei Bosch, auf Website des Unternehmens zitiert. Wenn das Recycling perfektioniert wird, können grüne Batterien bei der grünen Wende helfen.

Arcadia Minerals ISIN: AU0000145815 WKN: A3C7FG www.arcadiaminerals.global ( http://www.arcadiaminerals.global/ ) Land: Australien / Namibia

Quellen: https://www.isi.fraunhofer.de/de/blog/themen/batterie-update/ recycling-lithium-ionen-batterien-europa-starke-zunahme-2030-2040.html https://www.bosch.com/de/stories/e-auto-batterie-recycling/ #: :text= Unter%20optimalen%20Bedingungen%20kann%20das,durch%20gr%C3%BCn%20eingef%C3%A4rbte%20Bestandteile%20veranschaulicht. https://www.marketscreener.com/quote/stock/PANASONIC-HOLDINGS-CORPOR-6492473/news/ Jefferies-Adjusts-Panasonic-s-Price-Target-to-2-060-Yen-From-1-256-Yen-Keeps-at-Buy-45396239/ https://www.marketscreener.com/quote/stock/BYD-COMPANY-LIMITED-12615771/

Disclaimer/Risikohinweis Dieser Artikel beinhaltet Aussagen von Arcadia Minerals bezüglich der Explorationsaktivitäten und der Ressourcen auf den Projekten des Unternehmens. Details dazu finden Sie auf der Webseite des Unternehmens sowie bei den Regeln zu börsennotierten Unternehmen an der ASX sowie den Vorgaben der JORC-Regelung aus 2012.

Interessenkonflikte: Mit Arcadia Minerals existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Arcadia Minerals. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Arcadia Minerals können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von Arcadia Minerals können auf der Seite: https://www.arcadiaminerals.global/investors/dashboard/ entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Arcadia Minerals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

